Semifinais Copa Verde 2024: quando é, jogos, classificados, onde assistir ao vivo, premiação e mais

Clássico RE-PA e mais: a disputa por uma vaga na final da Copa Verde

A emoção da Copa Verde toma conta do país com as semifinais definidas. Quatro times disputam o título regional que, tem como parte da premiação, uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, no próximo ano.

As semifinais da Copa Verde 2024 serão disputadas em jogos de ida e volta, ou seja, com os times se enfrentando duas vezes. O vencedor no placar agregado avança para a grande final da competição.

Mais artigos abaixo

Continue com a GOAL para saber mais sobre os confrontos...