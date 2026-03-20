Gabriel Marin

Seis partidas sem vencer: as explicações para a queda de rendimento do Corinthians com Dorival Jr.

Timão acumula tropeços, perde força no Brasileirão e vê distância para os líderes aumentar mesmo com sinais de evolução em campo

O Corinthians atravessa um momento de instabilidade na temporada sob o comando de Dorival Jr. A equipe chegou a seis partidas consecutivas sem vitória, sendo quatro delas pelo Campeonato Brasileiro, cenário que acendeu o alerta interno após um início promissor.

A sequência recente inclui: quatro empates contra Portuguesa, Cruzeiro, Santos e Chapecoense, e derrotas contra Novorizontino e Coritiba.

O empate mais recente, contra a Chapecoense na Arena Condá, simboliza bem o momento, já que o time criou oportunidades suficientes para vencer, mas voltou a pecar nas finalizações.

    Produção ofensiva baixa e dificuldade para "matar" jogos

    Se há um ponto que explica a sequência sem vitórias, ele está no ataque. O Corinthians até consegue construir jogadas e controlar partidas em determinados momentos, mas esbarra na falta de eficiência no último terço.

    Nas duas últimas rodadas do Brasileirão, contra Santos e Chapecoense, o desempenho foi considerado razoável. Ainda assim, o time somou apenas dois pontos de seis possíveis, refletindo a dificuldade em transformar volume de jogo em gols.

    A incapacidade de "matar" partidas tem custado caro. Jogos que poderiam consolidar a equipe no topo da tabela acabam se transformando em empates frustrantes.

    Evolução tática existe, mas resultados não acompanham

    Apesar da má fase, Dorival Júnior defende que há evolução no desempenho coletivo. E, de fato, alguns sinais são visíveis. A equipe tem apresentado maior organização tática, melhor ocupação de espaços e até os reservas conseguem reproduzir padrões de jogo semelhantes aos titulares.

    Esse progresso foi evidente na atuação na Arena Condá, onde mesmo com mudanças na escalação, o time manteve estrutura e competitividade.

    O problema é que, no futebol, evolução sem resultado tem prazo de validade curto.

    Queda na tabela e pressão por reação

    A sequência negativa já trouxe impacto direto na classificação. Há três rodadas, o Corinthians figurava dentro do G4 e perseguia os líderes. Agora, a equipe vê a diferença para o Palmeiras, atual líder, chegar a sete pontos.

    O cenário reacende preocupações recentes. Nas últimas três temporadas, o clube teve campanhas irregulares no Brasileirão, chegando a flertar com a parte de baixo da tabela. Um roteiro que a diretoria tenta evitar a todo custo.

    Com um elenco considerado mais forte, reforços recentes e ambição renovada, o Corinthians iniciou a temporada com expectativa de brigar na parte de cima da tabela. O contexto atual, porém, exige uma resposta imediata.

    Próximo desafio

    Agora o Corinthians vai tentar reagir no próximo domingo (22), às 20h30 (de Brasília), quando enfrenta o Flamengo, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

    O confronto, que já decidiu a Supercopa no começo da temporada, pode servir como ponto de virada, ou aprofundar ainda mais a crise.

