São Paulo recua em conversas por atacante da Portuguesa

Tricolor paulista tinha negociação com a Lusa no mercado da bola, mas não deve avançar nas tratativas pelo atacante Maceió nesta janela

O São Paulo não deve avançar nas tratativas pelo atacante Maceió, que pertence à Portuguesa, como soube a GOAL. O Tricolor paulista encerrou, mesmo que momentaneamente, as conversas com a Lusa a fim de contratar o jogador de 20 anos na próxima janela de transferências, entre os dias 1º e 19 de abril.

Uma fonte ligada ao clube do MorumBis confirmou à reportagem que não há conversas neste momento, mas que a situação pode ser alterada durante o mercado da bola seguinte, apenas para atletas que disputaram os estaduais no Brasil.

Há desejo da diretoria do São Paulo de contar com um atacante que atue pelos lados do gramado. O departamento de futebol procura um nome para a posição a pedido do técnico Thiago Carpini. No entanto, outros nomes serão avaliados.

