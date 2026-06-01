São Paulo fecha mês mais conturbado da temporada com apenas uma vitória

O São Paulo encerrou o mês de maio cercado por dúvidas e pressionado pelos resultados. Depois de iniciar o período entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e vivo nas principais competições da temporada, o clube acumulou problemas dentro e fora de campo, viu o desempenho cair e conquistou apenas uma vitória em nove partidas disputadas no mês.

A sequência negativa foi acompanhada por uma série de lesões importantes, mudanças no comando técnico e episódios que aumentaram a instabilidade nos bastidores. Em meio ao cenário turbulento, a chegada de Dorival Júnior passou a representar a principal aposta da diretoria para reorganizar a equipe durante a pausa para a Copa do Mundo e recolocar o time na disputa por objetivos mais ambiciosos no segundo semestre.