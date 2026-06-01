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Pedro Augusto Dias

São Paulo fecha mês mais conturbado da temporada com apenas uma vitória

São Paulo
Brasileirão
Copa Sul-Americana

Entre lesões, eliminação precoce, troca de comando e crises internas, o Tricolor chega à pausa para a Copa do Mundo tentando reorganizar o ambiente sob o comando de Dorival Júnior

O São Paulo encerrou o mês de maio cercado por dúvidas e pressionado pelos resultados. Depois de iniciar o período entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e vivo nas principais competições da temporada, o clube acumulou problemas dentro e fora de campo, viu o desempenho cair e conquistou apenas uma vitória em nove partidas disputadas no mês.

A sequência negativa foi acompanhada por uma série de lesões importantes, mudanças no comando técnico e episódios que aumentaram a instabilidade nos bastidores. Em meio ao cenário turbulento, a chegada de Dorival Júnior passou a representar a principal aposta da diretoria para reorganizar a equipe durante a pausa para a Copa do Mundo e recolocar o time na disputa por objetivos mais ambiciosos no segundo semestre.

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  • Lucas Moura Getty Images

    Lesões reduziram opções e impactaram desempenho

    Grande parte das dificuldades do São Paulo no período esteve ligada aos problemas físicos do elenco. A lesão de Lucas, que rompeu o tendão de aquiles no início de maio, retirou da equipe uma de suas principais referências técnicas. Além dele, Luciano, Sabino e Cauly também passaram a integrar a lista de desfalques, obrigando mudanças constantes na formação titular e reduzindo as alternativas disponíveis para a comissão técnica.

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  • Sao Paulo v Botafogo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Troca de técnico mudou o foco para a reconstrução

    A eliminação para o Juventude na Copa do Brasil acelerou a demissão de Roger Machado e abriu espaço para o retorno de Dorival Júnior ao Morumbi. Campeão da Copa do Brasil pelo clube em 2023, o treinador retorna com a missão de reorganizar um elenco que perdeu confiança ao longo do mês e que terminou a sequência distante das primeiras posições do Brasileirão. Mais do que buscar resultados imediatos, o desafio passa por reconstruir a identidade competitiva da equipe.

  • Sao Paulo v Flamengo - Copa do Brasil 2023: FinalGetty Images Sport

    Pausa da Copa vira oportunidade para reorganização

    O período sem jogos surge como um dos principais aliados de Dorival neste início de trabalho. A interrupção do calendário deve permitir a recuperação de atletas lesionados, a implementação de ajustes táticos e uma avaliação mais profunda do elenco após semanas marcadas por turbulências. No Campeonato Brasileiro, o São Paulo chega à pausa fora da zona de classificação para a Libertadores e 16 pontos distante do líder Palmeiras, cenário que aumentou a pressão após a sequência negativa de resultados.

    Além da necessidade de reação na liga nacional, o Tricolor também terá pela frente um desafio importante no mata-mata da Copa Sul-Americana. Classificado diretamente às oitavas de final após liderar seu grupo, o clube enfrentará o vencedor do confronto entre Bolívar e Grêmio na retomada da competição continental. A pausa passa a ser vista internamente como uma oportunidade para reconstruir a confiança da equipe antes de um segundo semestre que pode definir os rumos da temporada.