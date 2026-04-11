Santos vai ao mercado após pedido de Cuca e pode buscar até cinco reforços

No setor defensivo, a busca por um zagueiro segue como prioridade. O venezuelano Nahuel Ferraresi chegou a ser alvo, mas a negociação não avançou após o São Paulo recusar um empréstimo. O defensor acabou acertando com o Botafogo.

As laterais também estão no radar. Pela direita, Igor Vinícius é o titular, mas a situação de Mayke, marcada por salários elevados e problemas físicos recorrentes, gera desconforto interno.

Já na esquerda, o cenário é ainda mais delicado. A lesão grave de Vinícius Lira, que rompeu o ligamento cruzado do joelho, deixou o elenco com poucas opções. Atualmente, apenas Escobar está disponível, enquanto o jovem Rafael Gonzaga foi promovido de forma emergencial.

Na última janela, o clube tentou contratar Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, mas recuou diante da pedida considerada alta, na casa dos R$ 25 milhões.