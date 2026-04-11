O Santos já começa a planejar a próxima janela de transferências após um início de temporada marcado por oscilações. Em conjunto com a diretoria, o técnico Cuca definiu a necessidade de até cinco reforços para qualificar o elenco, segundo apurou o Bolavip Brasil.
Santos vai ao mercado após pedido de Cuca e pode buscar até cinco reforços
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Reformulação mira todos os setores
A ideia do clube é buscar peças que atendam diferentes necessidades do elenco, desde o sistema defensivo até o ataque. A avaliação interna é de que o grupo atual apresenta limitações que têm impactado diretamente o desempenho dentro de campo.
Na primeira janela de 2026, o Peixe trouxe nomes de peso como Gabigol, Moisés, Gabriel Menino, Christian Oliva, Rony e Lucas Veríssimo. Apesar disso, o rendimento coletivo ainda não atingiu o esperado.
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Defesa e laterais preocupam
No setor defensivo, a busca por um zagueiro segue como prioridade. O venezuelano Nahuel Ferraresi chegou a ser alvo, mas a negociação não avançou após o São Paulo recusar um empréstimo. O defensor acabou acertando com o Botafogo.
As laterais também estão no radar. Pela direita, Igor Vinícius é o titular, mas a situação de Mayke, marcada por salários elevados e problemas físicos recorrentes, gera desconforto interno.
Já na esquerda, o cenário é ainda mais delicado. A lesão grave de Vinícius Lira, que rompeu o ligamento cruzado do joelho, deixou o elenco com poucas opções. Atualmente, apenas Escobar está disponível, enquanto o jovem Rafael Gonzaga foi promovido de forma emergencial.
Na última janela, o clube tentou contratar Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino, mas recuou diante da pedida considerada alta, na casa dos R$ 25 milhões.
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Ataque é prioridade para Cuca
O setor ofensivo também está no centro das atenções. Insatisfeito com o rendimento dos jogadores de lado, Cuca entende que ao menos dois pontas precisam ser contratados para elevar o nível competitivo da equipe.
Até aqui, atletas como Rony, Moisés e Rollheiser ainda não conseguiram se firmar como soluções consistentes.
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Janela e cenário financeiro
A próxima janela de transferências no Brasil será reaberta apenas em 20 de julho. Até lá, o clube só poderá registrar jogadores que estavam sem contrato antes de 26 de março, o que limita as opções imediatas no mercado.
Fora de campo, o momento também é turbulento. O presidente Marcelo Teixeira enfrenta dificuldades financeiras e chegou a colocar o CT Meninos da Vila como garantia em uma dívida milionária envolvendo Neymar.
O Santos vê na próxima janela uma oportunidade decisiva para reverter o cenário da temporada. A movimentação no mercado, agora tratada como prioridade, pode definir os rumos do clube em 2026.