Com a saída de Daniel Maldini para a Atalanta, havia sido prometido mais espaço para Lazar Samardzic; Palladino havia pedido ao clube que não levasse em consideração eventuais ofertas, pois queria mantê-lo. No entanto, mesmo nesta segunda parte da temporada, o meia-atacante sérvio não vem jogando com regularidade, frequentemente fica no banco, e esse papel de reserva no elenco também está afetando seu desempenho em campo. Hoje, o jogador está focado exclusivamente no final da temporada com a Atalanta, mas no verão ele pode se tornar um dos protagonistas do mercado, com vários clubes que já o colocaram na lista.
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Samardzic no mercado: o plano do Atalanta para o verão
QUANTO CUSTA SAMARDZIC
É importante esclarecer que, até o momento, ainda não chegaram propostas oficiais: Samardzic tem contrato válido até 2029, com um salário de cerca de 1,5 milhão por temporada; quando a Atalanta o contratou da Udinese, pagou pouco menos de 20 milhões de euros, valor que, mais ou menos, é o mesmo que os nerazzurri gostariam de receber para liberá-lo. Em comparação com alguns meses atrás, de fato, agora o clube não descarta uma possível transferência na próxima janela de transferências e está pronto para avaliar eventuais ofertas. O próprio jogador também não descarta a possibilidade de deixar Bergamo; caso surja um projeto considerado mais atraente, ele o levaria em consideração.
QUEM O QUERIA EM JANEIRO
Maurizio Sarri sempre foi um admirador de Lazar Samardzic, pelo qual, em janeiro passado, a Lazio se manifestou, mas esbarrou na resistência da Atalanta. A mesma resposta foi dada também à Fiorentina, outro clube que, em janeiro, estava pronto para fazer uma proposta concreta, mas, por decisão dos nerazzurri, as negociações nunca foram além de um pedido de informações. Com o ex-jogador da Udinese fora de questão, Brescianini e Maldini estavam de saída, indo o primeiro para a Fiorentina e o outro para a Lazio. Agora, porém, a situação mudou: Samardzic — que em janeiro também foi associado ao Galatasaray, mas nunca houve nada de concreto — está jogando pouco e no verão pode realmente partir; sua aventura em Bergamo pode estar chegando ao fim.