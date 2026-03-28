Samardzic no mercado: o plano do Atalanta para o verão

Maurizio Sarri sempre foi um admirador de Lazar Samardzic, pelo qual, em janeiro passado, a Lazio se manifestou, mas esbarrou na resistência da Atalanta. A mesma resposta foi dada também à Fiorentina, outro clube que, em janeiro, estava pronto para fazer uma proposta concreta, mas, por decisão dos nerazzurri, as negociações nunca foram além de um pedido de informações. Com o ex-jogador da Udinese fora de questão, Brescianini e Maldini estavam de saída, indo o primeiro para a Fiorentina e o outro para a Lazio. Agora, porém, a situação mudou: Samardzic — que em janeiro também foi associado ao Galatasaray, mas nunca houve nada de concreto — está jogando pouco e no verão pode realmente partir; sua aventura em Bergamo pode estar chegando ao fim.