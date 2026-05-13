Ryan Reynolds chama Rob Mac de “maluco” após grande anúncio sobre o futuro do Wrexham

Mac se pronunciou oficialmente para gerenciar as expectativas dos torcedores em relação à reforma do icônico Racecourse Ground. Após meses de especulações, o astro de “It’s Always Sunny in Philadelphia” confirmou exatamente quando terá início a fase de ocupação da tão esperada nova arquibancada Kop.

Em entrevista ao Collider, Mac afirmou: “Vou dizer isso publicamente, simplesmente porque fica mais fácil depois que você fala abertamente. Ela estará pronta para o início da temporada 2027-28. Estará aberta ao público, e isso significa torcedores ocupando os assentos. Não na próxima temporada, mas na temporada seguinte. Haverá pessoas sentadas nas arquibancadas, assistindo ao futebol, comendo nas lanchonetes, e, com sorte, estaremos na liga em que estivermos.”



