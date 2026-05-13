Getty
Traduzido por
Ryan Reynolds chama Rob Mac de “maluco” após grande anúncio sobre o futuro do Wrexham
Mac confirma quando a Kop será inaugurada
Mac se pronunciou oficialmente para gerenciar as expectativas dos torcedores em relação à reforma do icônico Racecourse Ground. Após meses de especulações, o astro de “It’s Always Sunny in Philadelphia” confirmou exatamente quando terá início a fase de ocupação da tão esperada nova arquibancada Kop.
Em entrevista ao Collider, Mac afirmou: “Vou dizer isso publicamente, simplesmente porque fica mais fácil depois que você fala abertamente. Ela estará pronta para o início da temporada 2027-28. Estará aberta ao público, e isso significa torcedores ocupando os assentos. Não na próxima temporada, mas na temporada seguinte. Haverá pessoas sentadas nas arquibancadas, assistindo ao futebol, comendo nas lanchonetes, e, com sorte, estaremos na liga em que estivermos.”
- Getty Images Entertainment
A homenagem hilária de Reynolds ao seu parceiro
O anúncio provocou uma reação cômica clássica de Reynolds, que elogiou a lendária tenacidade de seu sócio ao lidar com a burocracia e os obstáculos de construção que atrasaram o projeto. O astro de Deadpool admitiu que fica constantemente impressionado com a forma como Mac lida com a imensa pressão de administrar um clube de futebol e, ao mesmo tempo, modernizar sua infraestrutura.
Reynolds disse na mesma entrevista: “Esse cara faz as coisas acontecerem. Tenho que dizer que, se você disser ‘impossível’ para o Rob, você vê as pupilas dele se dilatarem de repente, e algo acontece internamente, como se ele se contaminasse com raiva e depois fosse atrás do problema como um maluco.”
Transformando o Recinto do Hipódromo
Desde a aquisição em 2022, o estádio, agora conhecido comercialmente como Stok Racecourse, passou por uma reforma radical. Os proprietários já instalaram aquecimento subterrâneo, melhoraram a drenagem e adotaram a tecnologia de linha de gol para garantir que o estádio atenda aos padrões das divisões superiores. O novo projeto da Kop é a iniciativa mais ambiciosa até o momento, com o objetivo de elevar a capacidade para mais de 18.250 lugares.
A ampliação foi projetada para tornar o local novamente um estádio com arquibancadas nas quatro laterais, capaz de sediar jogos de alto nível. Além do sucesso nacional, a reforma visa tornar o estádio compatível com a Categoria 4 da UEFA. Esse status permitiria que o local no norte do País de Gales pudesse, potencialmente, sediar jogos internacionais e partidas de grandes competições europeias no futuro.
- Getty Images Sport
E agora?
As notícias sobre o estádio chegam no momento em que o Wrexham se prepara para a estreia da quinta temporada de “Welcome to Wrexham”, que documenta sua trajetória na Championship. Apesar dos desafios de competir na segunda divisão, os proprietários continuam totalmente comprometidos com seu objetivo de longo prazo de chegar à Premier League. O investimento em infraestrutura é visto como uma base essencial para a realização desse sonho.
Embora os torcedores possam ter que esperar até 2027 para ocupar a nova arquibancada, o plano garante que o clube esteja preparado para o futebol de elite no futuro. A nova Kop incluirá áreas seguras para assistir em pé, suítes de hospitalidade e assentos acessíveis aprimorados, podendo até mesmo servir como sede para uma futura candidatura à Copa do Mundo Feminina. Para Reynolds e Mac, a missão de alcançar as alturas do futebol inglês está longe de terminar.