Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-ENG-PR-BRIGHTON-CHELSEAAFP

Traduzido por

Rosenior critica duramente seus próprios jogadores

Chelsea
L. Rosenior
Brighton
Brighton x Chelsea
Premier League

É alerta vermelho em Stamford Bridge após a derrota por 3 a 0 para o Brighton & Hove Albion. Com esse resultado doloroso, os Blues caem cada vez mais na tabela. O Chelsea ocupa atualmente a sétima posição, o que aumentou a diferença para as tão cobiçadas vagas na Liga dos Campeões para sete pontos.

Após o apito final, um Liam Rosenior visivelmente abalado fez uma avaliação devastadora sobre o empenho de seus jogadores. “Nossa atitude foi inaceitável em todos os aspectos da partida”, disse Rosenior à Sky Sports. As estatísticas não mentem: o Chelsea está passando pela pior sequência de resultados em nada menos que 114 anos.

“Continuo defendendo meus jogadores, mas o desempenho desta noite é indefensável”, admitiu um desanimado Rosenior. O técnico está insatisfeito com a falta de intensidade e garra da equipe. “O que importa é que eles joguem pelo clube, pela camisa, para ganhar partidas, e foi isso que não vi hoje.”

Rosenior foi contratado em janeiro como o grande salvador e sucessor do demitido Enzo Maresca, assinando um contrato até meados de 2032, mas esse plano de longo prazo já parece estar sob forte pressão devido ao desempenho esportivo.

O Chelsea está agora ainda mais distante da Liga dos Campeões e precisa até mesmo temer se o clube disputará alguma competição europeia no ano que vem. O Chelsea ocupa atualmente a sétima posição na Premier League, mas a diferença para o Fulham, décimo segundo colocado, é de apenas três pontos.

O proprietário americano Todd Boehly injetou centenas de milhões no elenco, mas vê o investimento ir por água abaixo. A pressão sobre a diretoria do clube aumenta, pois ficar de fora das competições europeias significaria um desastre financeiro.

Copa da Inglaterra
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Leeds crest
Leeds
LEE
Premier League
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Brighton crest
Brighton
BHA