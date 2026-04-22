Rosenior critica duramente seus próprios jogadores

É alerta vermelho em Stamford Bridge após a derrota por 3 a 0 para o Brighton & Hove Albion. Com esse resultado doloroso, os Blues caem cada vez mais na tabela. O Chelsea ocupa atualmente a sétima posição, o que aumentou a diferença para as tão cobiçadas vagas na Liga dos Campeões para sete pontos.

Após o apito final, um Liam Rosenior visivelmente abalado fez uma avaliação devastadora sobre o empenho de seus jogadores. “Nossa atitude foi inaceitável em todos os aspectos da partida”, disse Rosenior à Sky Sports. As estatísticas não mentem: o Chelsea está passando pela pior sequência de resultados em nada menos que 114 anos.

“Continuo defendendo meus jogadores, mas o desempenho desta noite é indefensável”, admitiu um desanimado Rosenior. O técnico está insatisfeito com a falta de intensidade e garra da equipe. “O que importa é que eles joguem pelo clube, pela camisa, para ganhar partidas, e foi isso que não vi hoje.”

Rosenior foi contratado em janeiro como o grande salvador e sucessor do demitido Enzo Maresca, assinando um contrato até meados de 2032, mas esse plano de longo prazo já parece estar sob forte pressão devido ao desempenho esportivo.

O Chelsea está agora ainda mais distante da Liga dos Campeões e precisa até mesmo temer se o clube disputará alguma competição europeia no ano que vem. O Chelsea ocupa atualmente a sétima posição na Premier League, mas a diferença para o Fulham, décimo segundo colocado, é de apenas três pontos.

O proprietário americano Todd Boehly injetou centenas de milhões no elenco, mas vê o investimento ir por água abaixo. A pressão sobre a diretoria do clube aumenta, pois ficar de fora das competições europeias significaria um desastre financeiro.