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Robert Lewandowski está “profundamente abalado” com a trágica morte repentina do assistente técnico da seleção polonesa
Uma tragédia atinge a seleção polonesa
A Federação Polonesa de Futebol confirmou a trágica notícia na sexta-feira, anunciando que Magiera, o assistente técnico da seleção nacional, havia falecido inesperadamente. Relatos indicam que ele se sentiu mal enquanto corria e foi imediatamente levado às pressas para o hospital militar em Wrocław. Apesar dos esforços dos profissionais de saúde, as tentativas de reanimá-lo não tiveram sucesso. A notícia teria causado um profundo impacto em Lewandowski, que mantinha um forte vínculo profissional e pessoal com o técnico, com o Mundo Deportivo relatando que ele ficou “profundamente abalado”. Magiera era uma figura muito respeitada no futebol polonês, tendo atuado como jogador e técnico do Legia Varsóvia antes de se juntar à comissão técnica de Jan Urban na seleção nacional. Sua morte repentina deixou toda a família do futebol polonês em luto.
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A emocionante homenagem de Lewandowski nas redes sociais
Recorrendo às redes sociais para expressar sua tristeza, Lewandowski postou uma homenagem comovente ao seu falecido treinador. O experiente atacante compartilhou uma foto em preto e branco comovente dos dois caminhando e conversando durante um treino, capturando a essência da relação que mantinham em campo. A mensagem destaca o profundo sentimento de perda sentido pelo capitão da Polônia, que passou grande parte de sua carreira internacional trabalhando ao lado de profissionais dedicados como Magiera. O atacante do Barcelona escreveu: “Treinador, não era para ser assim... Minhas condolências à família e aos mais próximos a ele.”
Ausência no clássico catalão
Apesar do peso emocional do fim de semana, Lewandowski foi escalado como reserva na vitória do Barcelona por 4 a 1 sobre o Espanyol no clássico catalão, no sábado. Embora Hansi Flick tenha sido visto conversando longamente com o atacante antes do início do segundo tempo, o jogador de 37 anos acabou não entrando em campo durante toda a partida no Spotify Camp Nou. A decisão de manter o atacante no banco provavelmente foi uma combinação entre cuidar de seu bem-estar emocional e garantir que ele esteja em plena forma física para os próximos desafios na Europa.
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A atenção se volta para o confronto decisivo da Liga dos Campeões
Embora a ausência de Magiera continue pesando em sua mente, espera-se que Lewandowski lidere o ataque do Barcelona neste confronto decisivo da Europa, nesta terça-feira. Os blaugranas viajam ao Metropolitano para enfrentar o Atlético de Madrid na segunda partida das quartas de final da Liga dos Campeões, tendo que superar uma desvantagem de 2 a 0 da primeira partida.