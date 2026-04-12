Robert Lewandowski está “profundamente abalado” com a trágica morte repentina do assistente técnico da seleção polonesa

A Federação Polonesa de Futebol confirmou a trágica notícia na sexta-feira, anunciando que Magiera, o assistente técnico da seleção nacional, havia falecido inesperadamente. Relatos indicam que ele se sentiu mal enquanto corria e foi imediatamente levado às pressas para o hospital militar em Wrocław. Apesar dos esforços dos profissionais de saúde, as tentativas de reanimá-lo não tiveram sucesso. A notícia teria causado um profundo impacto em Lewandowski, que mantinha um forte vínculo profissional e pessoal com o técnico, com o Mundo Deportivo relatando que ele ficou “profundamente abalado”. Magiera era uma figura muito respeitada no futebol polonês, tendo atuado como jogador e técnico do Legia Varsóvia antes de se juntar à comissão técnica de Jan Urban na seleção nacional. Sua morte repentina deixou toda a família do futebol polonês em luto.