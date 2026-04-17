Sem respostas no Santos, Cuca entra na mira e encara momento de pressão na Vila Belmiro

A atual sequência como mandante é tratada internamente como crucial. Restam ainda dois compromissos na Vila Belmiro: contra o Fluminense, pelo Brasileirão, neste domingo (19) às 16h (de Brasília), e diante do Coritiba, pela Copa do Brasil, no dia 22.

Uma vitória sobre o Fluminense pode aliviar o ambiente, dar resposta imediata às críticas e ainda posicionar o Santos de forma mais confortável na tabela do Campeonato Brasileiro. Além disso, serviria como impulso anímico antes da estreia da Copa do Brasil.

Mas a missão não será nada fácil. O Fluminense, apesar de uma sequência de quatro jogos sem vencer, ocupa a quarta colocação do Brasileirão e tem um bom retrospecto jogando como visitante. Enquanto o Coritiba, tem apenas uma derrota nos últimos sete jogos, também com bons resultados fora de casa.