Sem respostas no Santos, Cuca entra na mira e encara momento de pressão na Vila Belmiro

Menos de um mês após assumir o comando do Santos, o técnico Cuca já enfrenta seu primeiro momento de forte pressão na Vila Belmiro. Anunciado em 19 de março, o treinador viu a empolgação inicial pela vitória sobre o Atlético-MG ser rapidamente substituída por questionamentos após o empate em 1 a 1 com o Recoleta, pela Sul-Americana.
O resultado diante da equipe paraguaia, considerada tecnicamente inferior, acendeu o alerta no clube e entre os torcedores, especialmente por ter ocorrido dentro de casa, cenário em que o Santos aposta para se recuperar na temporada.