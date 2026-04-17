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Santos v Recoleta FC - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Sem respostas no Santos, Cuca entra na mira e encara momento de pressão na Vila Belmiro

Cuca
Santos

Treinador recém-chegado tenta acalmar ambiente após tropeço na Sul-Americana e vê próximos jogos em casa como decisivos

Menos de um mês após assumir o comando do Santos, o técnico Cuca já enfrenta seu primeiro momento de forte pressão na Vila Belmiro. Anunciado em 19 de março, o treinador viu a empolgação inicial pela vitória sobre o Atlético-MG ser rapidamente substituída por questionamentos após o empate em 1 a 1 com o Recoleta, pela Sul-Americana.

O resultado diante da equipe paraguaia, considerada tecnicamente inferior, acendeu o alerta no clube e entre os torcedores, especialmente por ter ocorrido dentro de casa, cenário em que o Santos aposta para se recuperar na temporada.

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  • Santos v Atletico Mineiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Sequência em casa vira "divisor de águas"

    A atual sequência como mandante é tratada internamente como crucial. Restam ainda dois compromissos na Vila Belmiro: contra o Fluminense, pelo Brasileirão, neste domingo (19) às 16h (de Brasília), e diante do Coritiba, pela Copa do Brasil, no dia 22.

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    Uma vitória sobre o Fluminense pode aliviar o ambiente, dar resposta imediata às críticas e ainda posicionar o Santos de forma mais confortável na tabela do Campeonato Brasileiro. Além disso, serviria como impulso anímico antes da estreia da Copa do Brasil.

    Mas a missão não será nada fácil. O Fluminense, apesar de uma sequência de quatro jogos sem vencer, ocupa a quarta colocação do Brasileirão e tem um bom retrospecto jogando como visitante. Enquanto o Coritiba, tem apenas uma derrota nos últimos sete jogos, também com bons resultados fora de casa.

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    Bastidores agitados e tentativa de controle emocional

    Cuca tem recorrido à experiência para conter o desgaste emocional no elenco e fora dele. Nos últimos dias, intensificou conversas com jogadores, diretoria e até com torcedores. Na última quarta-feira (15), integrantes da Torcida Jovem foram ao CT Rei Pelé para uma reunião direta com o treinador, evidenciando o clima de cobrança.

    Após o empate na Sul-Americana, o técnico também promoveu uma longa conversa com o grupo na reapresentação. O momento foi necessário especialmente após episódios envolvendo lideranças do elenco, como Neymar e Gabigol.

    Neymar chegou a discutir com um torcedor, mas depois se retratou publicamente nas redes sociais. Já Gabigol reagiu de forma mais incisiva às vaias: discordou da manifestação da torcida e respondeu com aplausos irônicos ao ser substituído.

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    Diagnóstico de crise e busca por soluções

    Internamente, Cuca avalia que o cenário de pressão não é pontual. O treinador já indicou que enxerga a crise como reflexo de anos de instabilidade e resultados abaixo do esperado no clube.

    Diante disso, o foco imediato está em encontrar soluções práticas: ajustes táticos, melhor encaixe de peças e definição de uma equipe mais consistente. A missão é mostrar, nos próximos jogos, que o tropeço contra o Recoleta foi apenas um acidente de percurso.

    O desempenho nas partidas contra Fluminense e Coritiba deve definir o tom das próximas semanas. Para Cuca, mais do que resultados, está em jogo a recuperação da confiança, dentro e fora de campo.

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