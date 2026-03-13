Além de sua influência no clube, James é cada vez mais considerado a primeira opção do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, para a lateral-direita na próxima Copa do Mundo. Apesar de um histórico de lesões frustrantes, o zagueiro disputou 35 partidas em todas as competições nesta temporada, demonstrando seu valor quando seu tempo de jogo é bem administrado. Sua passagem pelo clube já foi marcada por títulos, incluindo a Liga dos Campeões de 2021 e a Supercopa da UEFA de 2022. O Chelsea está apostando em James para levá-los de volta ao nível de elite, somando-se aos cinco troféus que ele já ajudou a conquistar.