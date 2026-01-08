O recorde de Igor Thiago na Premier League que surpreende até o técnico do Brentford

Essa habilidade tem estado em plena evidência nesta temporada, com Thiago desfrutando de uma campanha de destaque. Ele marcou seu primeiro gol da temporada no primeiro fim de semana e, desde então, não parou de brilhar.

Seu primeiro hat-trick na Premier League surgiu ao marcar três gols em uma vitória por 4 a 1 sobre o Everton no Hill Dickinson Stadium, em 4 de janeiro. Três dias depois, ele registrou dois gols quando o Brentford conquistou uma impressionante vitória por 3 a 0 sobre o Sunderland.

Seus dois gols mortais o levaram a 16 gols na temporada – um número que nenhum brasileiro havia alcançado anteriormente na Premier League. Firmino, ídolo do Liverpool, marcou 15 gols pelos Reds em 2017/18, com Martinelli igualando a marca com o Arsenal em 2022/23, enquanto Cunha atingiu o mesmo número pelo Wolves na última temporada – o que lhe rendeu uma transferência de 62,5 milhões de libras (R$ 452 milhões) para o Manchester United

Esse patamar agora foi elevado, com apenas Erling Haaland, matador atacante do Manchester City - que já marcou 20 gols - superando Thiago nesta temporada. Há quem sugira que o jogador de 24 anos possa ser convocado para a Copa do Mundo, visto que Carlo Ancelotti está a trabalhar nos planos para a seleção brasileira.