O recorde de Igor Thiago na Premier League que surpreende até o técnico do Brentford

A temporada do Brentford ganhou um protagonista inesperado. Com atuações decisivas e faro de gol impressionante, Igor Thiago assumiu papel central na campanha da equipe e entrou para uma seleta lista de brasileiros que se destacaram no cenário europeu, quebrando recordes e chamando a atenção até mesmo dentro do próprio clube.

Igor Thiago superou Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha para fazer história na Premier League. O atacante do Brentford, em grande fase, tornou-se o brasileiro com mais gols em uma única temporada da primeira divisão inglesa. Ele chegou a 16 gols na temporada 2025/26, um feito que surpreendeu muitos, inclusive seu próprio técnico, Keith Andrews.

  • Contratação recorde: Igor Thiago chegou ao Brentford por 30 milhões de libras

    Após ver Igor Thiago marcar 29 gols pelo Club Brugge, da Bélgica, na temporada 2023/24, o Brentford concretizou uma transferência recorde para o clube, levando o brasileiro para o oeste de Londres por 30 milhões de libras (mais de 200 milhões de reais).

    Poucos sabiam o que esperar dele naquela altura, e uma temporada de estreia na Inglaterra marcada por lesões pouco contribuiu para mudar a opinião dos céticos. Thiago só estreou pelos Brentford em novembro de 2024, após sofrer uma lesão no menisco durante um amistoso de pré-temporada contra o AFC Wimbledon.

    Um primeiro ano irregular no Brentford resultou em apenas oito jogos na Premier League - após mais uma lesão no joelho - e nenhum gol. Ficou evidente, no entanto, que ele possuía as qualidades físicas necessárias para causar problemas a qualquer defesa adversária.

  • Thiago supera Firmino, Martinelli e Cunha

    Essa habilidade tem estado em plena evidência nesta temporada, com Thiago desfrutando de uma campanha de destaque. Ele marcou seu primeiro gol da temporada no primeiro fim de semana e, desde então, não parou de brilhar.

    Seu primeiro hat-trick na Premier League surgiu ao marcar três gols em uma vitória por 4 a 1 sobre o Everton no Hill Dickinson Stadium, em 4 de janeiro. Três dias depois, ele registrou dois gols quando o Brentford conquistou uma impressionante vitória por 3 a 0 sobre o Sunderland.

    Seus dois gols mortais o levaram a 16 gols na temporada – um número que nenhum brasileiro havia alcançado anteriormente na Premier League. Firmino, ídolo do Liverpool, marcou 15 gols pelos Reds em 2017/18, com Martinelli igualando a marca com o Arsenal em 2022/23, enquanto Cunha atingiu o mesmo número pelo Wolves na última temporada – o que lhe rendeu uma transferência de 62,5 milhões de libras (R$ 452 milhões) para o Manchester United

    Esse patamar agora foi elevado, com apenas Erling Haaland, matador atacante do Manchester City - que já marcou 20 gols  - superando Thiago nesta temporada. Há quem sugira que o jogador de 24 anos possa ser convocado para a Copa do Mundo, visto que Carlo Ancelotti está a trabalhar nos planos para a seleção brasileira.

  • Surpresa agradável: Andrews reage às façanhas de Thiago.

    Thiago admitiu que "não esperava marcar tantos gols", e o técnico do Brentford, Andrews, também confessou ter ficado agradavelmente surpreso. Ele disse sobre seu poderoso camisa 9 após vê-lo marcar mais dois gols contra o Sunderland: "Vir da liga búlgara, depois do campeonato belga, ficar um ano afastado por lesão e impactar o campeonato dessa forma... ele superou as expectativas."

    “Ele tem sido sensacional e não é só pelos gols, mas pela forma altruísta como joga. A mentalidade dele é a melhor que eu já vi. Ele é um centroavante completo. Eu não o trocaria por ninguém.”

    Thiago é tão importante para o Brentford que o time o substituiu a oito minutos do fim da partida contra o Sunderland, impedindo-o de marcar dois hat-tricks consecutivos. Ao explicar a decisão, Andrews disse: “Ele é precioso para nós. Então, quando ele se machucou, meu objetivo sempre foi protegê-lo e evitar que ele se machucasse durante toda a partida.”

    “Mas quando ele está com dois gols, eu sei como ele pensa, então sempre foi um dilema difícil. Eu tive que tomar essa decisão, que obviamente não agradou muito a ele.”

  • Igor Thiago Brentford 2025-26Getty

    Candidatos ao G4? Brentford voando na Premier League.

    Muitos descartaram o Brentford antes mesmo do início da temporada, após o clube autorizar, a contragosto, as saídas de Bryan Mbeumo e Yoane Wissa na janela de transferências – tendo já se desfeito do atacante da seleção inglesa Ivan Toney em 2024.

    No entanto, eles estão em quinto lugar na tabela da Premier League - um ponto atrás do atual campeão, Liverpool - após permanecerem invictos nas últimas seis partidas da competição. E entrarão em campo no sábado, pela terceira fase da Copa da Inglaterra, para enfrentar o Sheffield Wednesday, que luta contra o rebaixamento na Championship.

