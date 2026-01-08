O recorde de Igor Thiago na Premier League que surpreende até o técnico do Brentford

Thiago admitiu que "não esperava marcar tantos gols", e o técnico do Brentford, Andrews, também confessou ter ficado agradavelmente surpreso. Ele disse sobre seu poderoso camisa 9 após vê-lo marcar mais dois gols contra o Sunderland: "Vir da liga búlgara, depois do campeonato belga, ficar um ano afastado por lesão e impactar o campeonato dessa forma... ele superou as expectativas."
“Ele tem sido sensacional e não é só pelos gols, mas pela forma altruísta como joga. A mentalidade dele é a melhor que eu já vi. Ele é um centroavante completo. Eu não o trocaria por ninguém.”
Thiago é tão importante para o Brentford que o time o substituiu a oito minutos do fim da partida contra o Sunderland, impedindo-o de marcar dois hat-tricks consecutivos. Ao explicar a decisão, Andrews disse: “Ele é precioso para nós. Então, quando ele se machucou, meu objetivo sempre foi protegê-lo e evitar que ele se machucasse durante toda a partida.”
“Mas quando ele está com dois gols, eu sei como ele pensa, então sempre foi um dilema difícil. Eu tive que tomar essa decisão, que obviamente não agradou muito a ele.”