O VfB Stuttgart pode coroar a temporada 2025/26 da Bundesliga com a classificação para a Liga dos Campeões por mérito próprio. O responsável por isso: uma vitória por 3 a 1 em casa na 33ª rodada contra o rival direto Bayer Leverkusen. No centro de tudo: o artilheiro Deniz Undav, que comemorou um marco pessoal.
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Recorde de gols e ligações com Kylian Mbappé: Deniz Undav, do VfB Stuttgart, explica sua comemoração especial
Undav marcou o terceiro gol contra o Werkself, colocando sua equipe definitivamente no caminho da vitória. Foi o 19º gol do jogador de 29 anos nesta temporada, superando assim sua marca da temporada 2023/24, quando o time ficou em segundo lugar.
“Agora tenho um novo recorde. 19 gols. É claro que estou feliz. Seria ótimo se eu conseguisse ultrapassar a marca dos 20 na próxima semana”, disse Undav à DAZN. “Vou dar tudo de mim para isso, porque precisamos vencer para participar da Liga dos Campeões.”
Mas a prioridade é claramente o sucesso com a equipe, acrescentou Undav. Se conseguirmos chegar à Liga dos Campeões, a marca de 20 gols “não importa” para ele.
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Disputa a três pelo quarto lugar na Liga dos Campeões: Hoffenheim e Bayer perseguem o Stuttgart
Antes da 34ª e última rodada, no próximo sábado, o Stuttgart está em uma disputa tripla pelo quarto lugar com o TSG Hoffenheim e o Bayer Leverkusen. As outras vagas para a Liga dos Campeões já estão garantidas para o campeão Bayern de Munique, o vice-campeão Borussia Dortmund e o RB Leipzig.
O Stuttgart (61 pontos, +21 gols) enfrenta o Eintracht Frankfurt fora de casa na última rodada, enquanto o TSG Hoffenheim (61/+17) visita o Borussia Mönchengladbach. O “azarão” Leverkusen (58/+22) recebe o Hamburger SV.
Undav sobre a comemoração: “Sou visto como um líder, assim como Mbappé”
Undav chamou a atenção não só pelo gol, mas também pela comemoração, na qual, com o dedo indicador erguido, parecia repreender energicamente seu companheiro de ataque, Ermedin Demirovic.
“Sou rotulado como comandante, assim como Mbappé em todos esses memes”, explicou Undav, “e há duas ou três semanas combinamos que eu faria essa comemoração se marcasse outro gol.”
O astro Kylian Mbappé, do Real Madrid, costuma ser retratado em memes nas redes sociais usando um uniforme militar e é chamado de comandante ou ditador, em referência ao seu grande poder no mundo do futebol.
Deniz Undav no VfB Stuttgart: eis o balanço de suas temporadas
Temporada
Jogos
Gols
Assistências
2023/24
30
18
10
2024/25
27
9
3
2025/26
28
19
5