Recorde de gols e ligações com Kylian Mbappé: Deniz Undav, do VfB Stuttgart, explica sua comemoração especial

Undav marcou o terceiro gol contra o Werkself, colocando sua equipe definitivamente no caminho da vitória. Foi o 19º gol do jogador de 29 anos nesta temporada, superando assim sua marca da temporada 2023/24, quando o time ficou em segundo lugar.

“Agora tenho um novo recorde. 19 gols. É claro que estou feliz. Seria ótimo se eu conseguisse ultrapassar a marca dos 20 na próxima semana”, disse Undav à DAZN. “Vou dar tudo de mim para isso, porque precisamos vencer para participar da Liga dos Campeões.”

Mas a prioridade é claramente o sucesso com a equipe, acrescentou Undav. Se conseguirmos chegar à Liga dos Campeões, a marca de 20 gols “não importa” para ele.