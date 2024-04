Ramón Díaz exige multa rescisória, e Vasco tenta Paulo Pezzolano para o cargo

Argentino cobra multa que supera a casa dos R$ 30 milhões; Clube carioca não pretende pagar valor e já conversa com técnico uruguaio do Valladolid

A discussão sobre a saída de Ramón Díaz do Vasco ainda está longe de um desfecho. Depois de ter o adeus confirmado pelo CEO do clube, Lúcio Barbosa, na tarde dessa segunda-feira (29), o técnico ainda exige o recebimento da multa rescisória, que supera a casa dos R$ 30 milhões, como soube a GOAL. Ao mesmo tempo, a diretoria tenta um acordo com o uruguaio Paulo Pezzolano para o cargo, conforme apurado pela reportagem. Há outros três nomes mapeados em caso de insucesso nas tratativas com o estrangeiro.

Atualmente no Real Valladolid, da Espanha, Paulo Pezzolano tinha a intenção de cumprir o contrato na Europa — o compromisso se encerra em 30 de junho de 2024. Contudo, o atual proprietário do time espanhol, Ronaldo Fenômeno, já demonstrou o desejo de negociar o clube. Por isso, o treinador está disposto a retornar ao Brasil, onde fez sucesso pelo Cruzeiro em 2022, na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro.

As conversas com o uruguaio são conduzidas pelo diretor de futebol do Vasco, Pedro Martins, contratado na última semana. Ele é um velho conhecido do treinador, com quem trabalhou na Toca da Raposa II, e está disposto a reeditar a parceria em São Januário. Agora, o dirigente tenta convencê-lo a aceitar uma oferta do futebol brasileiro antes do fim da temporada europeia.

