O Liverpool está supostamente interessado na contratação do atacante do Brentford como substituto de Salah, que pode sair no final da temporada

Article continues below Article continues below Article continues below Mais artigos abaixo Liverpool mostra interesse em Mbuemo;

O atacante poderia substituir Salah, caso ele vá para a Arábia Saudita;

Se o Brentford for rebaixado, o ponta pode ter valor de transferência reduzido