Quem é Bendeguz Kovacs, o gigante húngaro que desperta o interesse da Juventus

A Juventus continua vasculhando o cenário europeu em busca dos melhores talentos do futuro. Entre os nomes que estão sob a mira da diretoria da Bianconera está o de Bendegúz Kovács, atacante húngaro nascido em 2007 que vem se destacando nas categorias de base do AZ Alkmaar.

O clube de Turim estaria acompanhando de perto o jovem centroavante, considerado um dos talentos ofensivos mais promissores da nova geração.