Quem é Bendeguz Kovacs, o gigante húngaro que desperta o interesse da Juventus

Todos os segredos do jovem atacante húngaro, acompanhado de perto pelos olheiros da Juventus

A Juventus continua vasculhando o cenário europeu em busca dos melhores talentos do futuro. Entre os nomes que estão sob a mira da diretoria da Bianconera está o de Bendegúz Kovács, atacante húngaro nascido em 2007 que vem se destacando nas categorias de base do AZ Alkmaar.

O clube de Turim estaria acompanhando de perto o jovem centroavante, considerado um dos talentos ofensivos mais promissores da nova geração.

  • UM CENTROAVANTE MODERNO

    Nascido em 31 de março de 2007 em Fehérgyarmat, na Hungria, Kovács é um atacante central canhoto dotado de uma estrutura física imponente. Com cerca de 1,99 metro de altura, ele representa o protótipo do atacante central moderno, capaz de aliar força e agilidade. Seu perfil chamou a atenção dos olheiros pela combinação de potência física, domínio no jogo aéreo e faro apurado para o gol. Características que, nos últimos anos, tornaram os grandes atacantes de porte robusto muito cobiçados no mercado. Apesar da pouca idade, Kovács é exatamente o tipo de atacante que faltou à Juventus de Luciano Spalletti nesta temporada. 

    Apesar da pouca idade, Kovács já é titular da seleção sub-19 da Hungria, com várias partidas disputadas e gols marcados.

  • DA HUNGRIA À HOLANDA

    A trajetória futebolística de Kovács começou em seu país natal, mas muito cedo o jovem talento húngaro escolheu a Holanda para completar sua formação. Primeiro, a experiência nas categorias de base do Ajax; depois, a transferência para o AZ Alkmaar, clube historicamente muito atento ao desenvolvimento de jovens talentos.

    Foi justamente com a camisa do AZ que o centroavante começou a deixar sua marca de forma consistente. Na última temporada do campeonato holandês Sub-19, ele marcou 14 gols em 14 partidas, números que o tornaram um dos artilheiros mais prolíficos da categoria. Seu desempenho também abriu as portas do Jong AZ, a segunda equipe do clube que disputa a Keuken Kampioen Divisie, a segunda divisão holandesa, onde ele já começou a acumular minutos importantes contra adversários mais experientes. Neste campeonato, Kovacs marcou 5 gols em 7 partidas.

  • LIGA JUVENIL, O PALCO EUROPEU

    Outra vitrine decisiva para o crescimento de Kovács foi a UEFA Youth League, competição na qual o jovem atacante demonstrou grande frieza na frente do gol, marcando 9 gols em 6 partidas e mantendo uma média de gols por jogo muito elevada. No total, somando a segunda divisão holandesa, o campeonato sub-19 holandês, a copa nacional sub-19 holandesa e a Youth League, o jogador nascido em 2007 disputou 31 partidas nesta temporada, marcando 29 gols. 

    Desempenhos que inevitavelmente chamaram a atenção dos olheiros de vários clubes europeus.

  • A JUVENTUS NO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

    Nos últimos anos, a Juventus optou por investir decididamente em jovens talentos internacionais, apostando em jogadores promissores para serem integrados gradualmente ao projeto técnico. O exemplo mais evidente é o de Kenan Yildiz, que chegou ainda muito jovem e depois se destacou até chegar ao time principal.

    Nessa estratégia, insere-se também o interesse por Kovács. Os olheiros da Juventus estariam acompanhando de perto seu desenvolvimento para avaliar um possível investimento com vistas ao futuro. Um atacante de quase dois metros (1,99 m), com números já expressivos nas categorias de base europeias: o nome de Bendegúz Kovács pode ser um dos próximos a ser anotado no caderno de transferências da Juventus.

