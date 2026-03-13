Quem é Bendeguz Kovacs, o gigante húngaro que desperta o interesse da Juventus

A trajetória futebolística de Kovács começou em seu país natal, mas muito cedo o jovem talento húngaro escolheu a Holanda para completar sua formação. Primeiro, a experiência nas categorias de base do Ajax; depois, a transferência para o AZ Alkmaar, clube historicamente muito atento ao desenvolvimento de jovens talentos.
Foi justamente com a camisa do AZ que o centroavante começou a deixar sua marca de forma consistente. Na última temporada do campeonato holandês Sub-19, ele marcou 14 gols em 14 partidas, números que o tornaram um dos artilheiros mais prolíficos da categoria. Seu desempenho também abriu as portas do Jong AZ, a segunda equipe do clube que disputa a Keuken Kampioen Divisie, a segunda divisão holandesa, onde ele já começou a acumular minutos importantes contra adversários mais experientes. Neste campeonato, Kovacs marcou 5 gols em 7 partidas.