Quando Jhon Arias vai estrear pelo Palmeiras?

A expectativa da torcida do Palmeiras pela estreia de Jhon Arias já tem um cenário mais claro. Anunciado oficialmente como reforço, o colombiano ainda não entrou em campo com a camisa alviverde, mas o clube trabalha com prazos bem definidos para sua utilização.

Segundo apurou a ESPN, o Verdão aguarda a chegada de Arias ao Brasil até a próxima sexta-feira (13). O jogador está na Inglaterra, onde resolve os últimos detalhes de sua mudança antes de se apresentar definitivamente ao novo clube.