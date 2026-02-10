Goal.com
Gabriel Marin

Quando Jhon Arias vai estrear pelo Palmeiras?

Reforço alviverde, colombiano é aguardado no Brasil até sexta-feira; saiba quando deve ser sua estreia

A expectativa da torcida do Palmeiras pela estreia de Jhon Arias já tem um cenário mais claro. Anunciado oficialmente como reforço, o colombiano ainda não entrou em campo com a camisa alviverde, mas o clube trabalha com prazos bem definidos para sua utilização.

Segundo apurou a ESPN, o Verdão aguarda a chegada de Arias ao Brasil até a próxima sexta-feira (13). O jogador está na Inglaterra, onde resolve os últimos detalhes de sua mudança antes de se apresentar definitivamente ao novo clube.

    Chegada tardia deve adiar estreia

    Como o atacante desembarcará no país próximo ao fim de semana, a tendência é que ele realize, no máximo, um treino com os novos companheiros antes do próximo compromisso. Com isso, Arias não deve atuar no domingo (15), quando o Palmeiras enfrenta o Guarani, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

    A comissão técnica avalia que o curto tempo de adaptação e a necessidade de um melhor entrosamento tornam improvável sua utilização imediata.

    Foco no mata-mata do Estadual

    Apesar disso, o cenário muda para a fase decisiva do Paulistão. Jhon Arias deve estar 100% pronto para fazer sua estreia no mata-mata, que começa no outro final de semana, nos dias 21 e 22 de fevereiro.

    O Palmeiras, inclusive, ainda trabalha dentro dos prazos regulamentares para inscrever o jogador. O clube tem até o dia 13 de fevereiro para fazer registros adicionais na Lista A da primeira fase e até o dia 20 para substituir até quatro atletas visando as quartas de final.

    Estreia pode ser contra ex-clube no Brasileirão

    Caso Arias não seja utilizado nas quartas do Estadual, a estreia pode acontecer de forma curiosa e simbólica. O colombiano pode vestir a camisa do Palmeiras pela primeira vez justamente contra o Fluminense, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

    O confronto está marcado para o dia 25 de fevereiro, com mando do Verdão. A partida deve acontecer na Arena Barueri, embora exista uma pequena chance do Allianz Parque já estar liberado após a troca do gramado.

    Ritmo de jogo não preocupa

    A última vez que Jhon Arias entrou em campo foi no dia 31 de janeiro, quando atuou por cerca de 10 minutos pelo Wolverhampton, na vitória sobre o Bournemouth, pela Premier League. Mesmo com poucos minutos recentes, o clube entende que o jogador chega em boas condições físicas e não deve ter problemas para ganhar ritmo rapidamente.

