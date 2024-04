Os próximos passos de Gabigol e Flamengo após efeito suspensivo em punição por teste antidoping

O atacante já pode voltar a jogar com a camisa rubro-negra

Gabigol conseguiu o efeito suspenso na Corte Arbitral do Esporte e está apto a entrar em campo com a camisa do Flamengo novamente. No dia 25 de março, o atacante havia sido suspenso pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem por tentativa de fraudar o exame. A decisão que liberou o atleta foi unânime, com três votos a favor e nenhum contra.

O camisa 10 estava treinando fora do Ninho do Urubu, mas sob os cuidados de profissionais do Flamengo. Durante este período, além de estar em contato direto com funcionários do dia a dia do futebol, o atacante também teve conversas com o técnico Tite. A partir desta terça-feira (30), Gabi já retorna ao centro de treinamento do clube e se junta ao elenco rubro-negro.