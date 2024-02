A primeira fase da Copa do Brasil conta com o jogo de volta?

Disputada entre os dias 20 e 29 de fevereiro, a etapa inicial da competição terá emoção em dose única; saiba mais

A primeira fase da Copa do Brasil será emoção em dose única. Com 40 confrontos definidos, a primeira etapa da competição mais democrática do futebol brasileiro ocorre entre os dias 20 e 29 de fevereiro.

Para aumentar ainda mais a emoção e a imprevisibilidade da competição, ao invés de dois confrontos, os 80 clubes envolvidos, entre eles Corinthians, Atlético-GO, Fortaleza, Cruzeiro, América-MG, Cuiabá, Internacional, Coritiba, Bahia e Vasco, decidem a vaga para a segunda fase em jogo único.

A seguir, a GOAL entra em detalhe sobre as nuances da primeira fase da Copa Betano do Brasil 2024.