Primeira data Fifa da temporada: quem agradece e quem lamenta a pausa?

A Data Fifa de março, que terá a seleção brasileira enfrentando França e Croácia, nos Estados Unidos, chega como um raro momento de pausa em meio ao calendário intenso do futebol nacional. Após a disputa da oitava rodada, diversos jogadores deixam seus clubes temporariamente para defender suas seleções.
Com isso, o Campeonato Brasileiro será interrompido por cerca de 10 dias. A Data Fifa acontece entre os dias 23 e 31 de março e marca a última janela de jogos internacionais antes da Copa do Mundo.