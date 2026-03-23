Primeira data Fifa da temporada: quem agradece e quem lamenta a pausa?

Para a maioria dos clubes, a pausa chega em boa hora. Depois de uma sequência desgastante que emendou estaduais e Brasileirão, o elenco ganha um período importante para descanso e recuperação física.

Além disso, o intervalo também abre espaço para a recuperação de jogadores lesionados, funcionando como um reforço indireto para a retomada da competição.

Entre os principais beneficiados está o Palmeiras, atual líder do Brasileirão. A equipe vinha lidando com desgaste físico evidente, obrigando Abel Ferreira a rodar o elenco em diversas partidas. Agora, o clube terá uma semana de respiro, além da expectativa de contar novamente com Vitor Roque, preservado recentemente, e de iniciar a reintegração de Paulinho, que volta após longo período afastado.

Outros clubes que também agradecem a pausa são Fluminense, Flamengo e Grêmio, que chegaram às finais de seus respectivos estaduais e precisaram manter o ritmo alto logo na sequência do Brasileirão. O período serve, agora, como oportunidade para “zerar o contador” físico do elenco.