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Cruzeiro v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Primeira data Fifa da temporada: quem agradece e quem lamenta a pausa?

Período voltado ao futebol de seleções dá respiro aos clubes, mas nem todos têm motivos para comemorar a pausa

A Data Fifa de março, que terá a seleção brasileira enfrentando França e Croácia, nos Estados Unidos, chega como um raro momento de pausa em meio ao calendário intenso do futebol nacional. Após a disputa da oitava rodada, diversos jogadores deixam seus clubes temporariamente para defender suas seleções.

Com isso, o Campeonato Brasileiro será interrompido por cerca de 10 dias. A Data Fifa acontece entre os dias 23 e 31 de março e marca a última janela de jogos internacionais antes da Copa do Mundo.

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  • Sao Paulo v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Alívio na parte física

    Para a maioria dos clubes, a pausa chega em boa hora. Depois de uma sequência desgastante que emendou estaduais e Brasileirão, o elenco ganha um período importante para descanso e recuperação física.

    Além disso, o intervalo também abre espaço para a recuperação de jogadores lesionados, funcionando como um reforço indireto para a retomada da competição.

    Entre os principais beneficiados está o Palmeiras, atual líder do Brasileirão. A equipe vinha lidando com desgaste físico evidente, obrigando Abel Ferreira a rodar o elenco em diversas partidas. Agora, o clube terá uma semana de respiro, além da expectativa de contar novamente com Vitor Roque, preservado recentemente, e de iniciar a reintegração de Paulinho, que volta após longo período afastado.

    Outros clubes que também agradecem a pausa são Fluminense, Flamengo e Grêmio, que chegaram às finais de seus respectivos estaduais e precisaram manter o ritmo alto logo na sequência do Brasileirão. O período serve, agora, como oportunidade para “zerar o contador” físico do elenco.

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  • Cruzeiro v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Pausa para recomeçar

    A interrupção também surge como uma chance estratégica para clubes que passam por mudanças recentes.

    O São Paulo, vice-líder do campeonato, ganha tempo para consolidar as ideias de Roger Machado, que ainda busca implementar seu modelo de jogo após assumir a equipe.

    Situação semelhante vivem Vasco, Atlético-MG, Santos e Cruzeiro, todos com trocas recentes no comando técnico.

    No Vasco, o momento é positivo: invicto sob o comando de Renato Gaúcho, o time pode aproveitar a pausa para ajustar ainda mais o estilo de jogo e fortalecer a evolução recente.

    Já Atlético-MG e Santos encaram o período como essencial para reorganização. Ambos precisam encontrar consistência após mudanças e buscam, na retomada, iniciar uma reação na tabela.

    O caso mais delicado é o do Cruzeiro. Lanterna do Brasileirão e ainda sem vencer, o clube deposita suas fichas na chegada de Artur Jorge para tentar mudar o rumo da temporada e recuperar a confiança do elenco.

  • Corinthians v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Retomada de confiança

    Há também clubes que, mesmo mantendo seus treinadores, enxergam a pausa como oportunidade de reequilíbrio interno.

    O Internacional, por exemplo, vem de duas vitórias consecutivas. Apesar de ainda não convencer totalmente sua torcida, o momento é positivo, e a pausa pode ajudar a ajustar detalhes e fortalecer a confiança para a sequência da competição.

    Já o Corinthians vive situação oposta. Desde a eliminação no Paulistão, a equipe acumula sete jogos sem vitória, aumentando a pressão sobre Dorival Jr.

    Mesmo com o respaldo recente por conquistas, o treinador começa a ser mais questionado, e a data Fifa surge como uma chance de reorganizar o time e tentar uma virada de chave. A resposta após a pausa será determinante, especialmente pensando nas disputas da Copa do Brasil e da Libertadores.


  • FBL-BRA-BOTAFOGO-COACH-ANCELOTTIAFP

    Momento prejudicial

    Se para alguns a pausa é positiva, para outros ela chega em um momento pouco oportuno.

    O Botafogo é o principal exemplo disso. Após finalmente voltar a vencer na última rodada, o clube entra na Data Fifa sem treinador, após a demissão de Martin Anselmi, e terá que reiniciar seu planejamento em meio à interrupção do calendário.

    Além disso, o ambiente nos bastidores segue conturbado, com disputas internas na SAF envolvendo John Textor, ameaças de transfer ban e protestos da torcida.

    Dessa forma, o que poderia ser um período de respiro e reorganização se transforma em mais um capítulo de instabilidade para o clube alvinegro.