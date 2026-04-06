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Pressão e urgência... Bastoni vai contra a vontade do Barcelona

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A. Bastoni
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Alessandro Bastoni, zagueiro do Inter de Milão, sonha em vestir a camisa do Barcelona e acredita que uma ação antecipada do clube catalão tornará a negociação mais fácil e menos onerosa.

Bastoni tem 26 anos e está sob contrato com o Inter de Milão até 2028, mas já é considerado fora do time no próximo verão, de acordo com as previsões na Itália.

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Bastoni é a principal meta do Barcelona para reforçar a zaga na próxima temporada, e o próprio jogador deseja muito vestir a camisa do Barça.

O jogador está ciente do interesse do Barcelona e, embora ainda não tenha chegado a um acordo pessoal, está aberto a isso. 

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    Bastoni pressiona o Barcelona

    O "Mundo Deportivo" informou que Bastoni sente certa pressa para definir seu futuro, devido à situação em que se encontra após a Itália não ter conseguido se classificar para a Copa do Mundo, o que o afeta diariamente no Inter.


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    O site destacou que “Bastoni acredita que iniciar as negociações antecipadamente entre o Barcelona e o Inter de Milão ajudará a fechar o negócio rapidamente e a esclarecer seu futuro”.

    Bastoni demonstrou estar disposto a dar tudo de si para realizar seu sonho de jogar no Camp Nou, a partir da próxima temporada.

    De acordo com fontes próximas ao jogador, Bastoni e seu entorno consideram que este é o momento ideal para o Barcelona agir rapidamente a fim de concluir a negociação.

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    O Barcelona prefere não falar muito sobre as transferências

    No entanto, o problema é que o Barcelona está atualmente focado nas disputas da La Liga e da Liga dos Campeões e, por isso, prefere minimizar as especulações sobre transferências, ao contrário do que deseja Bastoni, que está ansioso para avançar e fechar o negócio.

    Apesar disso, o diretor esportivo Deco continua trabalhando discretamente para montar um time forte para a próxima temporada, tendo como prioridades a contratação de um atacante de ofício e um zagueiro central, e Bastoni está no topo dessa lista.

    O Barcelona estima que o valor da transferência do jogador possa oscilar entre 55 e 60 milhões de euros.

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