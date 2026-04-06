Pressão e urgência... Bastoni vai contra a vontade do Barcelona

Alessandro Bastoni, zagueiro do Inter de Milão, sonha em vestir a camisa do Barcelona e acredita que uma ação antecipada do clube catalão tornará a negociação mais fácil e menos onerosa.

Bastoni tem 26 anos e está sob contrato com o Inter de Milão até 2028, mas já é considerado fora do time no próximo verão, de acordo com as previsões na Itália.

Bastoni é a principal meta do Barcelona para reforçar a zaga na próxima temporada, e o próprio jogador deseja muito vestir a camisa do Barça.

O jogador está ciente do interesse do Barcelona e, embora ainda não tenha chegado a um acordo pessoal, está aberto a isso.

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