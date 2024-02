Por que sair agora, Klopp? Liverpool já parecia pronto para voltar a ser campeão

A decisão do alemão de deixar a equipe neste verão é surpreendente, já que ele montou a base para outro período de sucesso

Quando Jurgen Klopp estendeu seu contrato com o Liverpool até 2026, há menos de dois anos, ele expressou de maneira adequada seu vínculo com o clube e seus torcedores, comparando-o a um caso de amor.

"O sentimento de que éramos absolutamente certos um para o outro foi o que me trouxe aqui em primeiro lugar", explicou ele em uma declaração abrangente que culminou com uma referência ao famoso canto dos Beatles, com o qual a torcida do Kop o homenageava semanalmente.

"Quando os proprietários me apresentaram a oportunidade de renovar, fiz a mim mesmo a pergunta que venho refletindo publicamente: 'Tenho a energia e a vibração para dar novamente ao que este lugar incrível exige de quem está no cargo de técnico?' Não demorei muito para responder, na verdade. A resposta foi muito simples: estou apaixonado por este clube e sinto-me bem aqui!"

