Por que Calhanoglu pode deixar o Inter no verão: quem o quer e quem o Inter pode contratar para substituí-lo

Há alguns anos, no Inter, tudo — ou quase tudo — gira em torno de Calhanoglu. Ele e mais dez outros jogadores, e quando ele não está disponível (como no último período), sua ausência pesa bastante. Se ele sair, é claro que os nerazzurri vão contratar um substituto, um meia do mesmo nível, capaz de comandar o jogo e organizar o meio-campo: antes de se lesionar, Nicolò Rovella era uma opção interessante, mas depois de uma temporada quase toda fora dos gramados, os holofotes do mercado não estão mais voltados para o jogador da Lazio, nascido em 2001; no verão, foi feita uma tentativa para contratar Manu Koné, da Roma, e na lista para o verão está Leon Goretzka, que deixará o Bayern de Munique sem custos, e Aleksandar Stankovic, do Bruges, pelo qual o Inter tem uma cláusula de recompra de 23 milhões (que sobe para 25 no verão de 2027). A solução interna é Piotr Zielinski, mas a sensação é que ele é apenas um substituto temporário nesta temporada, quando Calhanoglu não estiver disponível.