Nas últimas semanas, têm-se intensificado os rumores sobre uma possível saída de Hakan Calhanoglu do Inter no final da temporada. Após muitos anos, o meio-campista turco pode encerrar sua aventura na Itália. Fala-se frequentemente de seu retorno ao país natal, e o Galatasaray permanece à espera. O contrato com o Inter expira em junho de 2027. Nos últimos meses, estavam previstos contatos para iniciar as negociações relacionadas a uma possível renovação, mas as partes nunca se encontraram. Com apenas um ano e meio de contrato, o clube pode entrar na ótica de ceder Calhanoglu neste verão, para evitar o risco de perdê-lo de graça daqui a um ano.
Por que Calhanoglu pode deixar o Inter no verão: quem o quer e quem o Inter pode contratar para substituí-lo
ONDE CALHANOGLU PODE IR
Por um lado, há o interesse do clube em monetizar, por outro, a vontade do jogador, que nunca escondeu o desejo de, mais cedo ou mais tarde, regressar à Turquia. No verão passado, o Galatasaray chegou a Milão com uma oferta concreta pelo meio-campista, que completou 32 anos no mês passado, mas a proposta foi considerada muito baixa pelo Inter, que nem sequer a levou em consideração. Em segundo plano, há a possibilidade de interesse por parte de clubes árabes dispostos a pagar uma fortuna: a Saudi Pro League está sempre atenta aos movimentos do mercado europeu, e Calhanoglu pode se tornar um perfil adequado para várias equipes.
QUEM PODE SUBSTITUIR CALHANOGLU NO INTER?
Há alguns anos, no Inter, tudo — ou quase tudo — gira em torno de Calhanoglu. Ele e mais dez outros jogadores, e quando ele não está disponível (como no último período), sua ausência pesa bastante. Se ele sair, é claro que os nerazzurri vão contratar um substituto, um meia do mesmo nível, capaz de comandar o jogo e organizar o meio-campo: antes de se lesionar, Nicolò Rovella era uma opção interessante, mas depois de uma temporada quase toda fora dos gramados, os holofotes do mercado não estão mais voltados para o jogador da Lazio, nascido em 2001; no verão, foi feita uma tentativa para contratar Manu Koné, da Roma, e na lista para o verão está Leon Goretzka, que deixará o Bayern de Munique sem custos, e Aleksandar Stankovic, do Bruges, pelo qual o Inter tem uma cláusula de recompra de 23 milhões (que sobe para 25 no verão de 2027). A solução interna é Piotr Zielinski, mas a sensação é que ele é apenas um substituto temporário nesta temporada, quando Calhanoglu não estiver disponível.