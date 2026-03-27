Como é o plano especial do Santos para ajudar Neymar a chegar na Copa do Mundo

O ponto central do plano santista é o chamado "controle de carga". Com 14 jogos até a convocação final da seleção, marcada para 18 de maio, o clube não pretende utilizar Neymar em todas as partidas.

A comissão técnica, o departamento médico e o estafe do jogador alinharam que o atleta será poupado sempre que necessário, especialmente em sequências intensas ou que envolvam viagens longas. A regra é clara: evitar três jogos na mesma semana.

Um exemplo prático já foi traçado: Neymar deve atuar contra Remo e Flamengo, mas a tendência é que seja preservado na partida contra o Deportivo Cuenca, na altitude equatoriana.

Além desse jogo, Neymar não deve estar presente contra o Palmeiras, dia 03/05, no Allianz Parque, devido ao gramado sintético.