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Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Como é o plano especial do Santos para ajudar Neymar a chegar na Copa do Mundo

Neymar
Santos
Brasil
Copa do Mundo

Controle de carga, tratamento inovador e gestão de jogos marcam estratégia do clube para preservar o craque

O Santos iniciou uma operação minuciosa para garantir que Neymar chegue em plenas condições físicas à Copa do Mundo. Com o calendário apertado e o histórico recente de lesões, o clube decidiu agir com cautela durante a data FIFA e traçou um plano detalhado de preparação.

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  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Tratamento e recuperação

    A primeira medida foi submeter Neymar a um procedimento de PRP (plasma rico em plaquetas), técnica que utiliza o próprio sangue do atleta para acelerar a regeneração muscular e reduzir o desgaste físico. O método tem sido cada vez mais comum no futebol e também foi adotado recentemente por outros jogadores do país.

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    A decisão veio após o diagnóstico de sobrecarga física no camisa 10, consequência do acúmulo de jogos e do retorno recente após cirurgia no joelho. Fora da convocação da seleção para os amistosos de março, Neymar aproveitou o período sem partidas para focar exclusivamente na recuperação.

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  • Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Treinos controlados e foco físico

    Mesmo tendo se reapresentado antes do restante do elenco comandado por Cuca, Neymar foi preservado das atividades em campo no início da semana. O trabalho ficou concentrado na academia e em exercícios específicos para fortalecimento muscular.

    A expectativa interna é que o craque volte gradualmente aos treinos com bola, iniciando a transição para reintegração total ao elenco ainda nesta semana.

  • Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Gestão de jogos

    O ponto central do plano santista é o chamado "controle de carga". Com 14 jogos até a convocação final da seleção, marcada para 18 de maio, o clube não pretende utilizar Neymar em todas as partidas.

    A comissão técnica, o departamento médico e o estafe do jogador alinharam que o atleta será poupado sempre que necessário, especialmente em sequências intensas ou que envolvam viagens longas. A regra é clara: evitar três jogos na mesma semana.

    Um exemplo prático já foi traçado: Neymar deve atuar contra Remo e Flamengo, mas a tendência é que seja preservado na partida contra o Deportivo Cuenca, na altitude equatoriana.

    Além desse jogo, Neymar não deve estar presente contra o Palmeiras, dia 03/05, no Allianz Parque, devido ao gramado sintético.

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    Prioridades

    Outro ponto estratégico é a valorização de partidas na Vila Belmiro. O planejamento prioriza jogos em casa e reduz a exposição do atleta a deslocamentos desgastantes.

    Além disso, mesmo em sequências de jogos como a série de quatro partidas consecutivas como mandante, o clube pretende escolher ao menos um confronto para descanso do camisa 10.

    Apesar do controle rigoroso, Neymar prefere jogar partidas completas a atuar poucos minutos. O jogador entende que entrar "frio" aumenta o risco de lesões e prejudica seu rendimento.

    Por isso, existe resistência à ideia de começar no banco. A lógica do atleta é simples: estar em campo apenas quando houver condição de atuar plenamente.

  • Brazil v Venezuela - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Olho na convocação

    A comissão técnica da seleção brasileira, liderada por Carlo Ancelotti, considera o estado físico como fator determinante para a convocação final. Caso esteja 100%, Neymar é visto como nome certo entre os 26.

    Com apenas cinco jogos disputados em 2026, somando três gols e duas assistências, o camisa 10 ainda busca ritmo ideal. O planejamento do Santos, portanto, mira não apenas desempenho imediato, mas principalmente longevidade física.

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