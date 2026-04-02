Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, interveio para proteger o jovem jogador Thiago Beitarch das ambições dos grandes clubes europeus.

Pitarch chamou bastante a atenção graças ao seu excelente desempenho desde que foi promovido para o time principal, por decisão do técnico Álvaro Arbeloa.

Pitarch tem 18 anos e seu contrato com o Real Madrid vai até o verão de 2027.

O site “Defensa Central”, citando o The Athletic, informou que Pérez agiu rapidamente para garantir a permanência de Bitarch a longo prazo.

Pitarch havia anunciado recentemente que representaria a seleção espanhola, em vez de jogar pelo Marrocos.

De fato, Bitarch atuou pela seleção espanhola sub-19 e contribuiu para a classificação da equipe para o Campeonato Europeu.