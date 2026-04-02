Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

Pérez intervém para proteger Bitar

Mercado da bola
Real Madrid
La Liga
T. Pitarch
Espanha
Marrocos

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, interveio para proteger o jovem jogador Thiago Beitarch das ambições dos grandes clubes europeus.

Pitarch chamou bastante a atenção graças ao seu excelente desempenho desde que foi promovido para o time principal, por decisão do técnico Álvaro Arbeloa.

Pitarch tem 18 anos e seu contrato com o Real Madrid vai até o verão de 2027.

O site “Defensa Central”, citando o The Athletic, informou que Pérez agiu rapidamente para garantir a permanência de Bitarch a longo prazo. 

Pitarch havia anunciado recentemente que representaria a seleção espanhola, em vez de jogar pelo Marrocos.

De fato, Bitarch atuou pela seleção espanhola sub-19 e contribuiu para a classificação da equipe para o Campeonato Europeu.

  • Pitarch(C)Getty Images

    Uma multa pesada para proteger o Beitar

    O Real Madrid e Bitarch já chegaram a um acordo para renovar o contrato até o verão de 2030, com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.

    Esse valor é bem superior ao habitual para jogadores da base do Real Madrid, mas reflete o nível que Petarš vem demonstrando, tornando-se um pilar importante do time principal.

    Pitarch tornou-se um jogador que desperta entusiasmo entre a torcida do Real Madrid, que vê com orgulho um jogador formado na base alcançando tanto sucesso. 

    Leia também

    Haaland atrás de Mbappé e Vinícius na corrida fora dos campos

    • Publicidade
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Girona crest
Girona
GIR