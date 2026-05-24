AFP
Traduzido por
Pep Guardiola alerta que o Manchester City não pode simplesmente “copiar e colar” seu substituto
O fim de uma era dourada
Em uma decisão que marca o fim de uma década transformadora no futebol inglês, Guardiola deixará o Etihad Stadium neste verão. O técnico de 55 anos, que chegou a Manchester em julho de 2016, alterou profundamente o panorama da Premier League, conquistando seis títulos do campeonato e um histórico triplo durante sua passagem pelo clube.
O domínio estatístico de Guardiola é incomparável. A campanha “Centurions” de sua equipe na temporada 2017-18 continua sendo a referência, estabelecendo recordes de pontos (100), vitórias (32) e gols (106). Ele seguiu essa trajetória conquistando um tetracampeonato nacional inédito em 2019 e alcançou o auge do futebol europeu com o título da Liga dos Campeões em 2023. Sua última temporada já o viu adicionar a FA Cup e a Carabao Cup à coleção de troféus, garantindo que ele saia em alta.
- AFP
Evitar a armadilha da imitação
Enquanto o City busca o homem certo para assumir o cargo mais cobiçado do futebol mundial, Guardiola insistiu que não aconselhará a diretoria sobre quem deve assumir o comando. Com o ex-assistente Enzo Maresca atualmente como o principal candidato a retornar a Manchester, Guardiola acredita que o próximo técnico deve se destacar por mérito próprio, em vez de tentar replicar o “estilo Pep”.
“Não dá para copiar e colar nesse tipo de trabalho”, disse Guardiola. “Você tem que ser único, natural e você mesmo, e o novo técnico será ele mesmo. No momento em que começa a ser uma cópia de outro... Cada um é cada um. Tem que ser assim. E é por isso que tudo vai dar certo.”
Uma pausa tão esperada
Após 10 anos de intensidade incansável na Premier League, Guardiola confirmou que seu futuro imediato envolve nada mais do que um sofá e um controle remoto. Apesar dos constantes rumores sobre possíveis cargos internacionais — principalmente o de técnico da seleção inglesa —, o ex-técnico do Barcelona está convicto de que precisa se afastar completamente do futebol para se reconectar com sua família.
“Não tenho nenhum plano definido sobre o meu futuro, exceto descansar e recuperar o tempo que perdi com meus filhos enquanto eles cresciam e fazer muitas coisas que ainda não fiz e quero fazer”, disse ele. “Portanto, não penso nem por um segundo em nada relacionado ao futebol para o futuro próximo, para os próximos anos. Não penso nisso.”
- Getty Images Sport
A vida fora do banco de reservas
O City buscará agora iniciar um novo capítulo sem o homem que conquistou seis títulos do campeonato e uma histórica Tríplice Coroa para a metade azul de Manchester. Embora os torcedores do City esperem um rápido retorno do vencedor inveterado ao comando técnico, ele parece mais interessado nas coisas simples da vida durante seu próximo período sabático.
“Preciso descansar, preciso refletir. Depois, veremos o que acontece”, acrescentou Guardiola. “Não tenho um plano, apenas descansar e fazer muitas coisas que quero fazer e que não fiz no passado, coisas bobas que quero fazer.”