Pep Guardiola alerta que o Manchester City não pode simplesmente “copiar e colar” seu substituto

Em uma decisão que marca o fim de uma década transformadora no futebol inglês, Guardiola deixará o Etihad Stadium neste verão. O técnico de 55 anos, que chegou a Manchester em julho de 2016, alterou profundamente o panorama da Premier League, conquistando seis títulos do campeonato e um histórico triplo durante sua passagem pelo clube.

O domínio estatístico de Guardiola é incomparável. A campanha “Centurions” de sua equipe na temporada 2017-18 continua sendo a referência, estabelecendo recordes de pontos (100), vitórias (32) e gols (106). Ele seguiu essa trajetória conquistando um tetracampeonato nacional inédito em 2019 e alcançou o auge do futebol europeu com o título da Liga dos Campeões em 2023. Sua última temporada já o viu adicionar a FA Cup e a Carabao Cup à coleção de troféus, garantindo que ele saia em alta.