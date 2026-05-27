Pedido para não jogar e nota do Fluminense ampliam desgaste com Ganso

O clima entre Paulo Henrique Ganso e o Fluminense ganhou novos capítulos de desgaste nos últimos dias e culminou, na última terça-feira (26), na confirmação de que o meia não será mais relacionado pelo clube. O Tricolor informou oficialmente que o jogador recebeu uma proposta de outra equipe e está liberado para encaminhar sua saída, encerrando um processo que já vinha sendo desenhado internamente há semanas.

O estopim aconteceu no último sábado (23), antes da partida contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. Já concentrado com a delegação em São Paulo, Ganso avisou à diretoria e à comissão técnica que mantinha conversas com outro clube da Série A e pediu para não entrar em campo. O motivo era estratégico: caso atuasse, completaria o 13º jogo no Brasileirão e ficaria impossibilitado de defender outra equipe na competição nesta temporada.

Para evitar repercussão imediata, ficou acordado que o camisa 10 permaneceria no banco de reservas, mas sem ser utilizado pelo técnico Luis Zubeldía. A situação, porém, provocou desconforto nos bastidores e acelerou o processo de ruptura.