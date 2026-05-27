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Fluminense v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Pedido para não jogar e nota do Fluminense ampliam desgaste com Ganso

Ganso
Fluminense

Decisão do meia antes de duelo contra o Mirassol e comunicado oficial do clube aceleram processo de saída do camisa 10

O clima entre Paulo Henrique Ganso e o Fluminense ganhou novos capítulos de desgaste nos últimos dias e culminou, na última terça-feira (26), na confirmação de que o meia não será mais relacionado pelo clube. O Tricolor informou oficialmente que o jogador recebeu uma proposta de outra equipe e está liberado para encaminhar sua saída, encerrando um processo que já vinha sendo desenhado internamente há semanas.

O estopim aconteceu no último sábado (23), antes da partida contra o Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. Já concentrado com a delegação em São Paulo, Ganso avisou à diretoria e à comissão técnica que mantinha conversas com outro clube da Série A e pediu para não entrar em campo. O motivo era estratégico: caso atuasse, completaria o 13º jogo no Brasileirão e ficaria impossibilitado de defender outra equipe na competição nesta temporada.

Para evitar repercussão imediata, ficou acordado que o camisa 10 permaneceria no banco de reservas, mas sem ser utilizado pelo técnico Luis Zubeldía. A situação, porém, provocou desconforto nos bastidores e acelerou o processo de ruptura.

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    Comunicação em cima da hora irritou internamente

    O pedido de Ganso não foi bem recebido internamente por dois fatores considerados cruciais pela diretoria e pela comissão técnica. O primeiro deles foi o timing da comunicação. O meia informou a decisão poucas horas antes da partida, já no hotel da delegação, o que obrigou Zubeldía a alterar o planejamento e reduziu as opções disponíveis no banco de reservas.

    Além disso, pesou o fato de o jogador afirmar que tinha um acerto encaminhado com outro clube sem que houvesse qualquer avanço oficial comunicado ao Fluminense anteriormente. Nos bastidores, a avaliação foi de que a situação poderia ter sido conduzida de maneira mais transparente e antecipada.

    Ainda assim, pessoas ligadas ao clube afirmam que não houve discussão direta entre Ganso e Zubeldía. O treinador argentino, inclusive, sempre demonstrou admiração pelo futebol do meia e o enxergava como uma peça importante tecnicamente, sobretudo em jogos decisivos de mata-mata.

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    Utilização seletiva já indicava saída próxima

    Mesmo sem admitir publicamente qualquer rompimento, o Fluminense já dava sinais de que a trajetória de Ganso no clube caminhava para o fim. Nas últimas semanas, o camisa 10 vinha sendo utilizado em partidas da Libertadores e da Copa do Brasil, mas perdia espaço no Campeonato Brasileiro.

    Internamente, a escolha era tratada como coincidência e ligada ao perfil físico e técnico exigido em cada competição. Porém, o cenário passou a ser interpretado como um indício claro de que a comissão técnica já preparava o time para uma possível saída do jogador.

    No início da temporada, Ganso já havia manifestado preocupação com a concorrência no elenco após a chegada de Savarino. Ainda assim, o meia manteve prestígio dentro do grupo e continuava sendo tratado como uma das lideranças do elenco tricolor.

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    Nota oficial do Fluminense também gerou incômodo

    Se o pedido para não atuar ampliou o desgaste no clube, a nota oficial divulgada pelo Fluminense também desagradou pessoas próximas ao jogador. O entendimento do estafe de Ganso é que o comunicado expôs a situação de maneira desnecessária, especialmente porque não existe, até o momento, uma negociação considerada avançada.

    Segundo pessoas ouvidas nos bastidores, há conversas em andamento com outra equipe da Série A, mas ainda sem definição concreta. A publicação do posicionamento oficial do clube foi interpretada como uma forma de acelerar publicamente uma saída que ainda não estava sacramentada.

    Mesmo diante do cenário turbulento, Ganso se colocou à disposição para enfrentar o Deportivo La Guaira, nesta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. A decisão do Fluminense, porém, foi mantê-lo também fora da partida continental.

    Neste momento, a tendência é que o jogador evite manifestações públicas para não ampliar a repercussão do caso.

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    Legado de Ganso marca reconstrução recente do Fluminense

    Caso a saída seja confirmada nos próximos dias, Ganso encerrará uma das passagens mais relevantes de sua carreira. Contratado em um momento delicado do Fluminense, quando o clube brigava contra o rebaixamento, o meia se transformou em símbolo da reconstrução tricolor nos últimos anos.

    Ao todo, são 316 jogos, 30 gols e 35 assistências com a camisa do clube. Mais do que os números, o camisa 10 foi considerado o pilar técnico da equipe que conquistou dois Campeonatos Cariocas (2022 e 2023), além dos títulos históricos da Libertadores (2023) e da Recopa Sul-Americana (2024).

    Respeitado internamente e identificado com a torcida, Ganso deixa o Fluminense em meio a um desgaste recente, mas com legado consolidado como um dos principais nomes da fase mais vitoriosa do clube neste século.

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