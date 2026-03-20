Parma, Lautaro Valenti e o sequestro: “Apontaram uma arma para o meu joelho. Tive medo de nunca mais poder jogar”

“Pellegrino sabe que tem o nosso apoio, por isso faz o que tem de fazer para ajudar a equipe. Sim, talvez faltem-lhe alguns gols, mas há também os outros para ajudá-lo a conseguir isso. Mas se ele se mantiver forte, fará o que quiser. Bernabè? Émuito bom. Futebolisticamente, é muito bom. Na minha opinião, driblar para ele é como falar, é muito simples. Então, se ele seguir seu caminho, fará grandes coisas”.





Sobre Leoni, seu ex-companheiro, agora no Liverpool, ele acrescentou: “Nós conversamos com frequência, ele me mantém informado sobre como estão as coisas em geral, como está indo a recuperação. Eu disse a ele que precisa olhar para frente e não pensar na perna, precisa pensar em se recuperar o mais rápido possível. Depois, quando voltar a campo, ele não deve pensar no joelho, porque se pensar no joelho fica um pouco difícil controlar o jogo. Ele só precisa pensar no que está à sua frente.”