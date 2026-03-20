Lautaro Valenti foi convidado do podcast Talk Player. Entre os muitos assuntos abordados na entrevista, o jogador do Parma contou sobre o início de sua carreira, sobre quando foi sequestrado junto com sua namorada e seu agente, e também falou sobre alguns jogadores e treinadores com quem compartilhou parte de sua carreira recente. Aqui estão suas palavras.
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Parma, Lautaro Valenti e o sequestro: “Apontaram uma arma para o meu joelho. Tive medo de nunca mais poder jogar”
O SEQUESTRO
Quando ainda tinha 20 anos e estava na Argentina, Valenti passou por momentos de terror ao ser sequestrado por alguns bandidos, junto com a namorada e o seu agente. Estas são as suas lembranças: “O único medo que eu tinha era por causa da arma apontada para o meu joelho e de nunca mais voltar a jogar futebol. Eles queriam dinheiro, e como o meu agente também estava lá, não havia problema. Eu não estava nervoso. Se tive medo de morrer? Não, de não jogar futebol, sim. O sequestro me deu mais força? Não, nunca pensei nisso, o passado é passado”.
PARMA
"O que há de especial em Parma é o carinho de toda a galera e de todas as pessoas que passam por aqui. Estou aqui há muitos anos e sinto o calor de tanta gente. Por que Parma? Eu queria jogar na Europa, o Parma foi o primeiro time que me quis e eu dei minha palavra a eles. No começo foi um pouco difícil por causa das muitas lesões; na Argentina eu nunca tinha tido nenhuma, todas começaram aqui. Um pouco difícil no começo, mas se você tiver uma mente forte, consegue se recompor."
CHIVU E CUESTA
"Eu esperava que o Chivu pudesse treinar um grande clube? Sim, eu já sabia que ele tinha potencial para ser excelente.O Cuesta vem de um grande clube da Inglaterra, então acho que ele trouxe muitos objetivos e muita da sua força para cá; é ótimo trabalhar com ele."
COMPANHEIROS DE EQUIPE
“Pellegrino sabe que tem o nosso apoio, por isso faz o que tem de fazer para ajudar a equipe. Sim, talvez faltem-lhe alguns gols, mas há também os outros para ajudá-lo a conseguir isso. Mas se ele se mantiver forte, fará o que quiser. Bernabè? Émuito bom. Futebolisticamente, é muito bom. Na minha opinião, driblar para ele é como falar, é muito simples. Então, se ele seguir seu caminho, fará grandes coisas”.
Sobre Leoni, seu ex-companheiro, agora no Liverpool, ele acrescentou: “Nós conversamos com frequência, ele me mantém informado sobre como estão as coisas em geral, como está indo a recuperação. Eu disse a ele que precisa olhar para frente e não pensar na perna, precisa pensar em se recuperar o mais rápido possível. Depois, quando voltar a campo, ele não deve pensar no joelho, porque se pensar no joelho fica um pouco difícil controlar o jogo. Ele só precisa pensar no que está à sua frente.”