Parece modo carreira! Como o Wrexham, time de Ryan Reynolds e Rob McElhenney, conseguiu mais um acesso no Campeonato Inglês

O clube dos astros de Hollywood está no meio do caminho de um grande sonho: chegar à Premier League

"A minha intenção é ganhar a League Two (quarta divisão do futebol inglês)". Foi o que disse Ben Foster quando questionado sobre os objetivos do Wrexham para a temporada 2023/24. A afirmação audaciosa do ex-goleiro do Manchester United chegou a ser motivo de piada na época e, embora os Red Dragons estejam na segunda posição, um pouco longe do líder Stockport County, eles garantiram passagem para a terceira divisão, onde estiveram pela última vez há 20 anos. E pensar que poucos anos atrás a equipe galesa sequer estava nas competições profissionais.

Neste 13 de abril, contudo, o time treinado por Phil Parkinson finalmente completou sua missão para a temporada, garantindo a promoção com uma goleada de 6 a 0 sobre o Forest Green. Enquanto o Wrexham empilhava seus gols, a tocida protagonizava cenas de imensa felicidade nas arquibancadas, e é possível imaginar os donos do clube, os atores Ryan Reynolds (aquele mesmo, de Deadpool) e Rob McElhenney, também nas nuvens.

Mais artigos abaixo

Estamos contando uma história cujo final ainda está bem distante. Ryan Reynolds não escondeu o desejo de levar o clube eventualmente à Premier League, a primeira divisão do Campeonato Inglês, e agora com dois acessos consecutivos o Wrexham já está na metade do caminho até a terra prometida. Mas deixemos os objetivos futuros um pouco de lado por hora. É momento de explicar como o time mais badalado de Hollywood e do País de Gales vem conseguindo subir na escadinha de divisões do futebol inglês.