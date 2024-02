Palmeiras pede ao Real Madrid para ter Endrick até dezembro de 2024

Espanhóis devem responder até abril; permanência envolve a contratação de Mbappé pelos madridistas

O Palmeiras pediu ao Real Madrid, da Espanha, para manter o atacante Endrick até dezembro de 2024, como soube a GOAL. Já houve um contato para tentar a permanência do atleta na Academia de Futebol, mas os europeus não estão dispostos a liberá-lo no mercado da bola. A resposta oficial dos madridistas só deve acontecer em abril deste ano.

A tentativa dos paulistas está ligada à ida de Kylian Mbappé para o Real Madrid. A chegada do francês poderia segurar o jovem brasileiro por mais tempo no Allianz Parque. Hoje, as chances são mínimas, mas ainda há esperança nos bastidores palmeirenses.

O desejo de ficar com Endrick até dezembro de 2024 já foi comunicado para a diretoria do Real Madrid, e o Palmeiras entende que o atleta seria fundamental para a temporada do time comandado por Abel Ferreira.

Mais artigos abaixo