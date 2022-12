Quanto o Palmeiras vai ganhar com a venda de Endrick ao Real Madrid?

Espanhóis são favoritos para contratar a joia alviverde; veja valores

O que já era esperado por muito pode acontecer em breve. Endrick, joia da base do Palmeiras, está perto de ser vendido para o futebol europeu. Conforme apuração da GOAL​​, o favorito para ficar com o jovem atacante é o Real Madrid.

Aos 16 anos, Endrick já vem chamando muita atenção no mundo do futebol. A joia do Palmeiras já chegou a atuar pela equipe principal e pôde assinar seu primeiro contrato profissional apenas em julho de 2022.

Seguindo o mesmo caminho de nomes como Vinícius Jr. e Rodrygo, Edrick está perto de ser negociado com a Europa antes mesmo de sua maioridade. O Real Madrid está disposto a pagar o valor pedido pelo Palmeiras para contar com o jogador em 2024, quando fará 18 anos, idade mínima para se transferir ao exterior.

Quanto o Palmeiras ganha com a venda de Endrick?

Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, confirmadas pela GOAL, o Real Madrid aceitou o valor pedido pelo Palmeiras, que não estava interessado em negociações que alterassem o montante. Assim, os espanhóis devem pagar 72 milhões de euros para ter o atacante.

Deste valor, o Palmeiras deve embolsar € 60 milhões líquidos, enquanto os outros € 12 milhões são referentes aos impostos envolvidos na transação. O valor, aliás, seria pago em 18 meses, de forma a ser quitado apenas na data da transferência.

O negócio ainda não foi fechado, o que deve acontecer apenas depois da Copa do Mundo. Isso porque, todo o estafe do jogador deve estar presente no acerto, e alguns dos membros estão acompanhando o Mundial no Qatar.

Além do Real Madrid, Barcelona e Paris Saint-Germain também têm interesse em Endrick, mas correm por fora. Os franceses, aliás, nem mesmo fizeram uma proposta oficial.