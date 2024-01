Quantos gols Endrick marcou na carreira?

Atacante, já negociado com o Real Madrid, tem mostrado seu pode de decisãopelo Palmeiras e pela seleção brasileira de base

Endrick defenderá as cores do Real Madrid, da Espanha, em julho de 2024, quando completar 18 anos. O anúncio foi feito pelo Palmeiras, que deve receber 55 milhões de euros do negócio, incluindo bônus e metas. Até lá, o atacante segue atuando pela equipe paulista, acumulando ainda mais gols, incluindo pela seleção brasileira de base.

Aos 17 anos de idade, Endrick já havia despertado interesse dos gigantes europeus, quando atuava nas categorias de base do Palmeiras. Agora, seguirá o caminho de grandes estrelas no clube merengue. Abaixo, a GOAL lista os gols de Endrick na base, no Brasil e no profissional do Palmeiras.