Cristiano Ronaldo, o retorno? Esqueça a tática, Kylian Mbappé nasceu para jogar no Real Madrid

Os merengues não precisam de outro atacante de classe mundial, mas Mbappé vai parar no Santiago Bernabeú

Nas últimas janelas de transferências, a novela envolvendo o futuro da carreira de Kylian Mbappé tem dominado os noticiários pelo mundo. Ficar no Paris Saint-Germain ou jogar no Real Madrid? Essa é a pergunta que ecoa na mente do atacante francês. O PSG sabe tão bem quanto qualquer um que as especulações em torno do futuro de sua estrela continuarão inabaláveis, afinal, a transferência para Madri foi apenas adiada, não abandonada.

De acordo com David Ornstein, do The Athletic, Mbappé comunicou à diretoria que vai deixar o clube ao fim de seu contrato, em junho de 2024. E aqui estamos novamente, com o atacante aparentemente pronto para uma transferência sem custos para o Santiago Bernabéu. A grande diferença desta vez é que parece que a saga da negociação mais extensa da história do futebol está finalmente chegando ao fim.

Aqui, a GOAL analisa os principais pontos da negociação envolvendo o atacante francês, o time merengue e o PSG. Aliás, o Real Madrid precisa de Mbappé agora? Melhor esperar por Erling Haaland ou contratar Victor Osimhen?

