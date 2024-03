Oscar não vai renovar contrato com chineses e prepara volta ao Brasil em 2025

Meia-atacante do Shanghai Port, da China, está na mira de clubes brasileiros; ao menos quatro já fizeram contato pelo jogador de 32 anos

Oscar pretende voltar ao futebol brasileiro em 2025, ao término do seu contrato com o Shanghai Port, da China, como soube a GOAL. O meia-atacante de 32 anos já avisou ao seu estafe que há intenção de retornar ao país ao final do vínculo com o clube chinês, que vai até dezembro deste ano.

Algumas equipes já fizeram contato com o estafe de Oscar de olho na possibilidade de ter o atleta como reforço. No meio do ano, vale ressaltar, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Corinthians, Flamengo, Internacional e São Paulo aparecem como interessados.