O ex-árbitro Mauro Tonolini expõe o ponto de vista da AIA (Associação Italiana de Árbitros) no programa Open Var, da DAZN, sobre os episódios da 28ª rodada da Série A. Os olhos estão voltados principalmente para o toque de mão de Samuele Ricci no último minuto de acréscimo do clássico Milan-Inter.
Open Var sobre Milan-Inter, caso Ricci: “Sem dúvida, não é pênalti. É diferente da mão de Dumfries e da de Bisseck”
O CASO RICCI
Tonolini explica: “O episódio foi avaliado corretamente em campo por Doveri. Ficamos surpresos com o que lemos sobre o episódio, não temos dúvidas porque é um braço que permanece na silhueta e Ricci também tenta retirá-lo. Se a bola não tivesse sido atingida pelo seu braço, teria ido para o seu peito, portanto, é uma intervenção na silhueta. Acrescento que é mais eficaz avaliar certos episódios em dinâmica do que em câmera lenta, o que poderia criar dúvidas que não deveriam existir para nós em uma situação como essa. O VAR não teve dúvidas e, portanto, não havia necessidade de fazer uma revisão em campo”.
COME DUMFRIES
Tonolini compara então o caso Ricci com episódios semelhantes: “Lembramos, por exemplo, o caso Napoli-Inter do ano passado, quando houve um toque de braço de Dumfries, mas também nesse caso há um toque que não é punível porque o braço permanece dentro do contorno e, mesmo nesse caso, se a bola não tivesse atingido o braço, teria acabado no peito do jogador do Inter. E, corretamente, também nesse caso o toque com o braço não foi punido”.
DIFERENTE DE BISSECK
E, por fim: “Inter-Lazio? Nesse caso, Bisseck aumenta o volume do corpo, o braço está fora do contorno e, sem a sua intervenção, a bola teria passado. É uma situação diferente do caso de Ricci, cuja intervenção foi natural e adequada e não teve a intenção de aumentar o espaço corporal”.
RICCI: O DIÁLOGO ENTRE O ÁRBITRO E O VAR
Segue-se o áudio do diálogo entre o VAR (Abisso) e o árbitro Doveri:
Árbitro Doveri: “Petto, nada, nada, nada, tudo natural”.
Na sala do VAR, analisam o episódio e, em poucos segundos, confirmam a decisão de Doveri. “Verificação concluída”.
Assim que o jogo é interrompido, os jogadores do Inter dirigem-se imediatamente a Doveri, que afirma: “Já verifiquei, nada!”.
A sala do VAR comenta assim: “Nunca, nunca. Tente tirar tudo. Além disso, está no corpo, então não faz nada”.
O CASO DA “REDE CANCELADA” EM CARLOS AUGUSTO