Onde assistir a Vila Nova x Cuiabá ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais semifinais da Copa Verde

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das semis do torneio nesta quarta-feira; confira os detalhes

Vila Nova e Cuiabá entram em campo nesta quarta-feira (17), às 20h (horário de Brasília), em confronto válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa Verde. A partida acontece no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e terá transmissão ao vivo da Tigrão TV e da TV Cuiabá, no YouTube (veja a programação completa aqui).

Se preparando para a estreia na Série B após a derrota na final do Campeonato Goiano, o Vila Nova tem outra possibilidade de título neste início de temporada. Mas para seguir sonhando com isso, o time precisa passar por um clube de Série A: o Cuiabá. Portanto, um bom resultado jogando em seus domínios é fundamental para se manter vivo no duelo.

Já o Cuiabá tenta se recuperar da pesada derrota na estreia do Brasileirão para o Athletico-PR. Campeão mato-grossense e líder de seu grupo na Copa Sul-Americana, o Dourado busca começar as semifinais da Copa Verde com um bom resultado fora de casa.

