Onde assistir a São Paulo x Botafogo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20

Ainda sem vencerem na competição, equipes se enfrentam nesta quarta-feira (17), em Cotia; confira todas as informações do jogo

Buscando o caminho da vitória, São Paulo e Botafogo se enfrentam na tarde desta quarta-feira (17), às 16h30 (horário de Brasília), em Cotia, pela terceira rodada do Brasileirão sub-20. A partida não terá transmissão na TV. (veja a programação completa aqui).

Após somar apenas um ponto em dois jogos, o São Paulo precisa reagir com urgência para evitar um inicio de campeonato ainda mais decepcionante. O empate em 2 a 2 com o Athletico-PR na estreia e a derrota por 2 a 0 para o Grêmio na sequência acenderam o alerta na equipe comandada pelo técnico Menta, que terá que reconduzir o Tricolor ao caminho das vitórias.

Do outro lado, o Botafogo tem o mesmo objetivo: iniciar sua caminhada de vitórias no Brasileirão sub-20. A equipe carioca, que perdeu para o Grêmio, na estreia, por 2 a 1 e empatou com o Fortaleza em 1 a 1 na segunda rodada, precisa apresentar um bom futebol para conquistar seus primeiros três pontos na competição

