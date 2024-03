Onde assistir a New York RB x Inter Miami ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS

Equipes se enfrentam neste sábado (23), pela quinta rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

New York RB e Inter Mami se enfrentam na tarde deste sábado (23), às 15h (de Brasília), na RB Arena, em Nova Iorque, em pela quinta rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de derrota na rodada passada, o New York RB ocupa o sexto lugar da Conferência Leste, com 7 pontos. A equipe tem uma série de ausências por lesões e convocações.

Já o Inter Miami venceu o jogo passado e é o líder, com 10 pontos. A equipe segue sem poder contar com Lionel Messi, que corre contra o tempo para poder entrar em campo pela Conca Champions, no início de abril. O time também possui mais baixas por lesões.