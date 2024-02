Equipes entram em campo neste domingo (18), no Estádio Kenilworth Road; veja como acompanhar na TV e na internet

Luton Town e Manchester United se enfrentam neste domingo (18), a partir das 13h30 (de Brasília), no Estádio Kenilworth Road, em Luton, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).