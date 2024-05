Onde assistir a Londrina x CSA ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Mineiros querem se manter na liderança, enquanto potiguares pensam na primeira vitória; veja detalhes

Londrina e CSA se enfrentam na noite desta segunda-feira (06), às 20h (horário de Brasília), no Estádio do Café, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será transmitida pelo Zapping, no streaming (veja a programação completa aqui).

Em 16° lugar, o Londrina não largou tão bem na Terceirona. Após ficar no empate com o Confiança na estreia, em 1 a 1, o time recebeu o Ypiranga, na primeira partida no Estádio do Café, e acabou sendo goleado em um sonoro 4 a 0. Ainda sem vencer, portanto, a esperança é de encontrar os primeiros três pontos nesta segunda.

O CSA, enquanto isso, soma também apenas um ponto neste início de campeonato. Os alagoanos estrearam com uma derrota, também para o Ypiranga, por 3 a 1, e ficaram no 1 a 1 com a Ferroviária na última rodada, se credenciando a um 13° lugar na tabela. Assim como os rivais paranaenses, o objetivo é engrenar no campeonato.