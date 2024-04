Onde assistir a Floresta x Botafogo-PB ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes entram em campo neste domingo (21), pela primeira rodada da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Floresta recebe o Botafogo-PB na noite deste domingo (21), às 19h (de Brasília), no Presidente Vargas, em Fortaleza, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Na estreia da competição, as equipes entram em campo em busca de quatro vaga na segundona do Campeonato Brasileiro da próxima temporada. O Floresta disputou a última partida no dia 3 de março, quando foi eliminado dos play-offs Campeonato Cearense pelo Maracanã. O Botafogo-PB, por sua vez, entra em campo para se recuperar da derrota sofrida nos pênaltis para o Souza na final do Campeonato Estadual, além da eliminação nas quartas de final da Copa do Nordeste.