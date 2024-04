Onde assistir a Flamengo x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (15), na Gávea; veja como acompanhar na TV e mais detalhes do confronto

Flamengo e Palmeiras duelam na tarde desta quarta-feira (17), às 15h15 (horário de Brasília), no Estádio da Gávea, pela terceira rodada do Brasileirão sub-20. A partida terá transmissão do SporTv, na TV fechada. (veja a programação completa aqui).

Classificado para a final da Copa Rio, o Flamengo vai a campo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Na última rodada, o Rubro-Negro conseguiu sair vitorioso diante do Cuiabá, em confronto que terminou em 3 a 1.

Do outro lado, o Palmeiras quer emplacar sua terceira vitória seguida nesta edição do campeonato. A equipe alviverde estreou no torneio batendo o Ceará, fora de casa, pelo placar de 3 a 2 e, na rodada mais recente, venceu o Derby contra o Corinthians por 2 a 0.

O histórico do confronto é bastante equilibrado: os dois times venceram sete jogos ficaram no empate em cinco ocasioões, totalizando 19 encontros. Quando o recorte é o Brasileirão, o Palmeiras tem a leve vantagem de uma vitória - são seis triúnfos do Verdão contra cinco do Flamengo, além de quatro empates. Entretanto, quando os Garotos do Ninho jogam em casa pelo Brasileiro, o cenário é favoravel a eles, já que venceram três duelos e foram derroados em uma ocasião.