Onde assistir a Flamengo x Cruzeiro ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Brasileirão sub-20 2024

Clubes se enfrentam pela quinta rodada do campeonato nesta quarta-feira; confira mais detalhes

Flamengo e Cruzeiro entram em campo nesta quarta-feira (1), às 14h (horário de Brasília), em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2024. O jogo acontece no Estádio da Gávea e terá transmissão ao vivo do Sportv 2, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

Oitavo colocado com seis pontos, o Flamengo tenta engrenar no Brasileirão. Com duas vitórias e dois empates, o time vai em busca de um novo triunfo jogando em seus domínios, mas tem um bom adversário pela frente.

A campanha do Cruzeiro é bem similar. Na quinta posição com sete pontos, a Raposa vem de vitória sobre o Fortaleza e agora tenta roubar pontos fora de casa para se aproximar mais dos líderes da competição.

