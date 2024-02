Onde assistir a Criciúma x Chapecoense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Catarinense

Clássico catarinense será disputado neste sábado (02), no Majestoso, válido pela última rodada da primeira fase estadual; confira onde assistir

Criciúma e Chapecoense se enfrentam neste sábado (02), às 16h30 (horário de Brasília), no Majestoso, em Criciúma, Santa Catarina. O jogo é válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense, e conta com transmissão ao vivo do canal NSC TV, na TV aberta para o estado de Santa Catarina (clique aqui e confira a programação completa).

o Tigre é o líder do campeonato, a dois pontos de vantagem do vice Marcílio Dias. A equipe de Cláudio Tencati só depende de si para avançar para o mata-mata na liderança do estadual, já que fez campanha impressionante na etapa inicial do torneio, vencendo sete jogos, empatando um e perdendo somente dois.

Do outro lado, a Chape enfrenta um momento delicado. A equipe vem de derrota para o Figueirense, por 1 a 0, na rodada anterior e se encontra em nono lugar da tabela de classificação do campeonato, com 11 pontos. Para se classificar no estadual, precisaria garantir a vitória neste confronto e depender que o Marcílio Dias consiga triunfar diante do Brusque. Entretanto, para não ser rebaixado no campeonato, a equipe depende de um triunfo, ou empate, do Figueirense sobre o Internacional de Lages.