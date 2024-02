Onde assistir a CRB x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), no Estádio Rei Pelé; confira a transmissão e outras informações do jogo

CRB e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé , em Maceió, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo do SBT (para Alagoas e Bahia) na TV aberta e do Nosso Futebol no pay-per-view (veja a programação completa).

Com duas vitórias e um empate, o CRB lidera o Grupo A da Copa do Nordeste, com sete pontos conquistados. Até aqui, a equipe venceu o Fortaleza por 1 a 0 e o Itabaiana por 2 a 0, e empatou com o Treze por 1 a 1.

Do outro lado, o Bahia pode assumir a liderança. No momento, ocupa a vice-liderança do Grupo B, com seis pontos, um a menos que o líder Fortaleza. Até o momento, o Tricolor soma duas vitórias e uma derrota.

