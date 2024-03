Onde assistir a Coreia do Sul x Tailândia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das Eliminatórias da Ásia para a Copa

Países se enfrentam pela terceira rodada do grupo C; confira mais informações sobre o duelo

Coreia do Sul e Tailândia entram em campo nesta quinta-feira (21), às 8h (horário de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada do grupo C das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado no Seoul World Cup Stadium, em Seul, mas não terá transmissão oficial (veja a programação completa aqui).

Apesar do desempenho decepcionante na Copa da Ásia, a Coreia do Sul terá casa cheia diante dos tailandeses. Todos os ingressos para a partida foram vendidos em meio a turbulência que culminou na demissão de Jürgen Klinsmann. Técnico da seleção sub-23, Hwang Sun-hong é quem assume interinamente e tenta seguir com a campanha impecável até aqui nas Eliminatórias (duas vitórias em duas rodadas e liderança do grupo de forma isolada).

Motivada pela boa campanha no torneio continental, onde chegou até as oitavas, a Tailândia sabe da força dos sul-coreanos, mas sonha em voltar com um bom resultado na bagagem. Vice-líder do grupo com três pontos (mesma pontuação da China, para quem perdeu na estreia), a equipe tailandesa tem em mente que roubar pontos da melhor seleção da chave é fundamental para seguir sonhando com a classificação.

Vale ressaltar que, ao final desta fase (são seis rodadas), os dois melhores de cada um dos nove grupos avançam para a próxima etapa do qualificatório.