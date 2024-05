Onde assistir a CF Montréal x Inter Miami ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS

Equipes se enfrentam neste sábado (11), pela 12ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

CF Montreál e Inter Mami se enfrentam na noite deste sábado (11), às 20h30 (de Brasília), no estádio Saputo, em Montreal, pela 12ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV, no streaming (veja a programação completa).

Vindo de goleada sofrida na rodada passada, o CF Montreal está na 11ª posição, com 12 pontos. A equipe quer se impor em casa diante do forte rival para tentar entrar na zona de classificação para a próxima fase.

Do outro lado, o Inter Miami atropelou o NY Red Bulls no jogo anterior e está na liderança da Conferência Leste, com 24 pontos. O time de Messi vai em busca de um novo triunfo fora de casa para se manter na ponta da tabela.

