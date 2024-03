Onde assistir a Caxias x Bahia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta terça-feira (12), no Estádio Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Caxias e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela segunda fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a vaga será decidido nos pênaltis. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

Após vencer o Jequié por 1 a 0 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Baiano, o Bahia volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Na primeira fase, o Tricolor goleou o Moto Club por 4 a 0, enquanto o Caxias deixou para trás a Portuguesa Santista por 1 a 0.

"Nos preparamos de todas as formas nos treinamentos, seja no campo e nos vídeos. Sabemos que qualquer empate leva decisão para os pênaltis. Vamos procurar estar preparados fisicamente, psicologicamente, com tudo que o professor Rogério passa para nós", afirmou Marcos Felipe, goleiro do Bahia.