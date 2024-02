Onde assistir a Figueirense x Avaí ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Catarinense

Veja todos os detalhes e tudo o que você precisa saber para o primeiro clássico de Florianópolis do ano

Figueirense e Avaí se enfrentam na tarde deste sábado (17), às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Orlando Scarpelli, pela 9ª rodada do Campeonato Catarinense. A partida será transmitida pela NSC TV (veja a programação completa aqui).

Vindo de vitória contra o Nação, por 1 a 0, Figueirense é o 3° colocado do torneio, com 12 pontos conquistados até aqui. Uma nova vitória poderia os aproximar do Criciúma, líder isolado, com 18.

O Avaí vem logo atrás, com 11 tentos somados até aqui. Além da vitória também poder cortar a diferença para o topo da tabela, também os faria ultrapassar os arquirrivais. Na última rodada, a equipe foi derrotada justamente pelo Criciúma, em casa, por 3 a 2.