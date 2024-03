Onde assistir a Atlético-MG x Santos ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro feminino

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (20), no Estádio Castor Cifuentes; confira a transmissão e outras informações do jogo

Atlético-MG e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 18h (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Galo TV no YouTube (veja a programação completa).

Após a derrota para o Fluminense por 3 a 0 na rodada de estreia, o Atlético-MG busca a primeira vitória no Brasileirão feminino. No momento, ocupa a zona de rebaixamento, enquanto o Santos, que empatou com o Real Brasília por 1 a 1, soma um ponto e briga para entrar na zona de classificação.

Há um grande equilíbrio no retrospecto histórico entre as equipes. Em dois jogos disputados, cada time conquistou uma vitória. No último encontro válido pelo Campeonato Brasileiro Feminino de 2023, as Sereias da Vila venceram por 2 a 0.

